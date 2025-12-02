濱崎步承認在上海舉行「無觀眾的演唱會」 攝影師為違規偷拍綵排致歉 舊愛松浦勝人對取消開騷發表感受

日本歌姬濱崎步原定於上月29日在上海舉行的巡唱，於開騷一日前宣布遭取消，她透露原因為「不可抗力因素」。上月28日晚，她在沒有觀眾的情況下照樣將整個演唱會唱完，與舞蹈員完成任務，並把照片公開引發熱議，不過卻有一名自稱是演唱會內地攝影團隊成員之一的賴姓男子出面發聲明道歉，表示「濱崎步的一人演唱會」，其實只是綵排畫面。

步姐證實完成無人演唱會

據《澎湃新聞》報道，一名自稱是濱崎步內地攝影團隊的賴姓男子昨日發聲明，指偷拍了濱崎步的綵排表演，並將照片分享到社交網，「本人在藝人綵排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片，並於2025年11月28日18：00左右上傳至我的個人抖音帳號（抖音名：Demons），發布了所謂『濱崎步在現場錄製一個人的演唱會』的不實訊息。這一不實訊息被許多自媒體轉發，甚至有部分自媒體據此杜撰了『濱崎步獨自在空無一人的現場唱完了整場演唱會』等虛假內容。」賴姓男子又致歉，承認嚴重違反了主辦方的規定，對此次事件造成的困擾深感懊悔。不過，此文一出卻惹起更大的回響，因為步姐已證實完成了無人演唱會，並將完整演出錄下來，留待適當時機公開，雙方的說法完全矛盾。步姐在媒體報道她開「一人演唱會」後，承認確有其事，並寫道：「正如這篇文章所寫那樣，我們昨天（28日）收到中止要求後，在沒有觀眾的情況下，從第一首歌一路唱到encore，才離開會場。為了原本應該能見面的那14,000名TA（fans），我與所有表演者、工作人員傾盡全力，懷着與正式演出毫無差別的心情完成這場舞台表演。」

殺雞儆猴般令人恐懼

另外，步姐的舊愛兼其唱片公司Avex會長松浦勝人，對於步姐演出被取消表達感受，他寫上：「上海公演前夕，一切都在無聲無息中崩塌。簡直像是殺雞儆猴般令人恐懼，這句不知從何處流出的話語，至今仍縈繞心頭。眼見大人們一步步被逼入絕境的景象，那份沉重，光是觸碰便令人戰慄。那短短數日，彷彿是在電影情節中迷走一般。」有網民卻反問：「明明知道會取消，為甚麼還要辦？明明事前完全可以做出停辦的決策吧。松浦勝人解釋：「當地的活動承辦方告訴我『要辦』， 結果當日卻突如其來下令『強制中止』，完全沒有商量的餘地。我只是抒發當時的心情而已，卻沒想到會被做出那樣膚淺的解讀，我也稍微反省了一下。」