70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-02 HKT
入行至今逾50年、有「御用阿媽」之稱的74歲程可為在圈中隱形富婆，近年靠投資物業獲利早已不愁生活，不過因為戲癮仍然熱衷演藝事業，曾因為與TVB改簽一年一騷後，曾一度感到傷心指似「離婚」，但傷心過後坦言體諒公司的困境，並表示能借助TVB滿足表演慾兼保持曝光度，直言簽約是「你情我願」。

即將70歲的呂有慧依然一貫高雅

生活無憂的程可為在不開工的日子，四出吃喝玩樂兼與好友聚會，日前在IG貼上與第一期訓練班同學慶祝54周年的聚會相片，包括有米雪、陳嘉儀、黃允財、郭鋒、金興賢與及呂有慧等。坐正C位的呂有慧相當搶FO，即將70歲的呂有慧依然一貫高雅，外貌未受歲月洗禮，皮膚仍白皙緊緻，身材也沒有發福，艷麗如昔。

呂有慧被讚詮釋我的身體我做主

程可為貼出與第一期訓練班同學慶祝54周年的聚會相片後，有網民表示勾起了不少昔日的回憶並讚是「難得的情誼！」還有人看到呂有慧驚喜現身，忍不住說：「呂有慧姐姐心態真年輕，用生命詮釋我的身體我做主。」呂有慧當年訓練班畢業後加入TVB已獲公司力捧，曾在多套劇集中擔綱演出，不過在1975年，呂有慧突然宣布與被傳媒形容是「其貌不揚」兼個子不高的武打明星金童奉子成婚，當時令不少觀眾大失所望，結果呂有慧原本可媲美米雪和汪明荃等一線花旦，卻因而變成配角，人氣亦隨之下滑。

呂有慧私下非常注重保養

呂有慧在1987年移民美國生活並經營錄影帶公司和古董錶和飾物生意，在90年代曾回港發展，在1997年黃日華版本的《天龍八部》中，飾演即「段正淳」的妻子「刀白鳳」，隨後呂有慧過檔亞視，拍攝多套膾炙人口的劇集，包括《我和殭屍有個約會》、《97變色龍》、《萬家燈火》等。不過合約結束後，呂有慧又曾重返TVB拍攝《魚躍在花見》，飾演謝天華的媽媽和張智霖的繼母，但拍完港視HKTV的《童話戀曲1314》後就正式息影，低調地生活，只有在朋友的飯局才見呂有慧踪影。呂有慧、趙雅芝和米雪曾被稱TVB三大不老傳說，據悉呂有慧私下非常注重保養，花費也是相當大方，她為保青春，經常煲湯喝，一年還會花費六位數護理皮膚。

