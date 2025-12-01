岑麗香公開「高鼻樑」真相 曾被流出學生照惹整容疑雲 親揭鼻子「後天加工」秘訣

岑麗香（香香）日前在抖音分享了一條化妝影片，片中她大方展示了她如何透過化妝技巧讓鼻樑顯得更高挺，令網民憶起她曾陷整容疑雲。岑麗香自出道以來，其甜美標緻的五官一直深受觀眾喜愛。然而，隨著人氣高漲，關於她外貌「升級」的傳聞也從未間斷，尤其是她越來越立體的五官，常被網民質疑是否「後天加工」。

岑麗香鼻子變高秘訣大公開

早年網上曾流傳岑麗香學生時期的舊照，照片中的她樣貌青澀，有著一頭金髮，臉頰稍顯圓潤，眼睛也是單眼皮，與現在深邃的雙眼皮和精緻的瓜子臉判若兩人，引發「女大十八變」的熱議。而在最近分享的影片中，岑麗香揭開了她「高鼻樑」的秘密，原來是靠出神入化的化妝技巧。

岑麗香的秘訣在於善用鼻影，從眉頭下方開始，順著鼻樑兩側輕輕掃上陰影，再在鼻樑中央打亮，利用光影效果塑造出立體感，讓鼻子在視覺上瞬間「增高」。這種堪比「微整形」的化妝術，讓不少網民驚嘆不已。

相關閱讀：才女梁芷珊「11A女狀元」囡囡牛津畢業了！遺傳媽咪氣質撞樣岑麗香 與名廚分手後再譜姊弟戀

岑麗香由選美冠軍變幸福人妻

岑麗香的演藝生涯可謂一帆風順。她出生於加拿大溫哥華，在踏入娛樂圈前曾是一名英語會話老師。2009年，她參選溫哥華華裔小姐奪冠，隔年再下一城，勇奪2010年度國際中華小姐冠軍，從此頂著「香香公主」的光環進入香港演藝圈。

加入TVB後，她憑藉甜美親切的形象和不斷進步的演技，迅速成為當家花旦，參演了多部熱門劇集，並在2013年勇奪「飛躍進步女藝員」獎，事業攀上高峰。2016年，正值事業如日方中之際，她選擇嫁給圈外男友強強，並先後誕下兩名兒子，逐漸將重心轉向家庭。 如今，雖然岑麗香工作量大減，但她仍活躍於社交平台，以KOL的身份分享家庭生活和時尚心得，人氣不減。

相關閱讀：岑麗香再晒「毀容」照驚變大細眼！半個月前雙唇突然腫脹 網民憂健康響警號