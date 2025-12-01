姜濤演唱會海報棄用烈火效果 換成暗黑底色側面照 受災「神徒」收AL親筆信感激偶像對中文堅持

大埔宏福苑不幸發生奪命大火已接近一星期，不少藝人心痛居民遇今次慘劇，踴躍捐善款以助居民解困度難關， MIRROR成員姜濤和盧瀚霆分別捐出100萬賑災。姜濤將於本月中假亞博Arena舉行《KEUNG TO ”LAVA” LIVE 2025》，之前已曝光的演唱會海報，以「LAVA」熔岩為核心概念，象徵承載與重生。但近日在演唱會資訊網已不見這款海報，換成另一款暗黑底色的姜濤側面照。棄用烈火效果，看來為免勾起大家對大埔火災的聯想。

欣賞AL對文字的堅持

姜濤和Anson Lo在火災發生後都有親自向受災的粉絲送上慰問為大家加油，引起網民熱話。有受災的「神徒」在網上分享自己收到Anson Lo鼓勵的親筆信，今日就有「神徒」指自己的心被Anson Lo的親筆信中「着」字莫名戳中，指偶像對中文字的堅持。這位「神徒」解說「着」與「著」意思不同，但以前香港中文輸入法只有「著」，大家已習慣一律用「著」代替「着」，然後連手寫都跟着改變，發現已不多人仍然手寫「着」字，直言欣賞Anson Lo對文字的堅持，「佢對文字嘅堅持，莫名戳中我心。」這位「神徒」並指偶像好明白追星女對「親筆手寫」極度痴迷，而且願意去做，令她們感到好幸福。



