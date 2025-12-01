Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤演唱會海報棄用烈火效果 換成暗黑底色側面照 受災「神徒」收AL親筆信感激偶像對中文堅持

影視圈
更新時間：17:45 2025-12-01 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑不幸發生奪命大火已接近一星期，不少藝人心痛居民遇今次慘劇，踴躍捐善款以助居民解困度難關， MIRROR成員姜濤和盧瀚霆分別捐出100萬賑災。姜濤將於本月中假亞博Arena舉行《KEUNG TO ”LAVA” LIVE 2025》，之前已曝光的演唱會海報，以「LAVA」熔岩為核心概念，象徵承載與重生。但近日在演唱會資訊網已不見這款海報，換成另一款暗黑底色的姜濤側面照。棄用烈火效果，看來為免勾起大家對大埔火災的聯想。 

欣賞AL對文字的堅持

姜濤和Anson Lo在火災發生後都有親自向受災的粉絲送上慰問為大家加油，引起網民熱話。有受災的「神徒」在網上分享自己收到Anson Lo鼓勵的親筆信，今日就有「神徒」指自己的心被Anson Lo的親筆信中「着」字莫名戳中，指偶像對中文字的堅持。這位「神徒」解說「着」與「著」意思不同，但以前香港中文輸入法只有「著」，大家已習慣一律用「著」代替「着」，然後連手寫都跟着改變，發現已不多人仍然手寫「着」字，直言欣賞Anson Lo對文字的堅持，「佢對文字嘅堅持，莫名戳中我心。」這位「神徒」並指偶像好明白追星女對「親筆手寫」極度痴迷，而且願意去做，令她們感到好幸福。


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
49分鐘前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
2小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底
01:09
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警促查現屆法團有否貪污 法團：配合任何調查 依法追查真相
政情
5小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
19小時前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
01:45
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
7小時前
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
影視圈
9小時前
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
影視圈
21小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
5小時前