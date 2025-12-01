原來視咁的丨陳貝兒走訪十多省市見證「製造」到「智造」 深入「指路的神」直擊上海智元機器人

由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持、一共10集的《無窮之路V—智行無疆》，由昨晚開始，逢周日晚9點半翡翠台播映。Janis與攝製隊花了數月時間，走入中國十多個省市，深入中國科技最前線現場，涵蓋人工智能、新能源汽車、大國重器、光伏太陽能、高鐵、無人機、機械人、智慧工廠等高新技術領域，帶大家見證全國上下如何由「製造」走向「智造」。

Janis主持《無窮之路》系列大獲好評，更三度奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳女主持獎項。

Janis訪問中國航天科技集團北斗全球導航工程副總設計師謝軍。

首集Janis率先深入「指路的神」北斗衛星導航與高德地圖的深度融合，並將直擊上海的智元機器人，公司的核心團隊由一群充滿激情與夢想的「90後」青年才俊領軍，他們用年輕的思維重新定義可能性，成為推動「中國智造」向未來邁進的一股不可或缺的新動能。

北斗衛星導航與高德地圖深度融合。

智元機器人團隊基本上90後為主，更沒有獨立領導辦公室。

現今社會都離不開手機導航、網約車、外賣配送，中國科學家用30年時間自主研發的北斗衛星導航，覆蓋全球技術奇蹟。Janis率先去到中國空間技術研究院，訪問中國航天科技集團北斗全球導航工程副總設計師謝軍（66歲），回望自1994年起研發至今的北斗建設史：由「中華人民共和國第一顆人造地球衛星『東方紅一號』」起步的航天征途，發展到如今的北斗三號全球系統，累計已發射64顆北斗衛星，實現全球覆蓋。有人形容北斗衛星導航為「五個千萬工程」：調動千鈞萬馬、力盡千難萬險、經過千辛萬苦、走進千家萬戶、造福千秋萬代。另Janis將走訪高德地圖公司，展示北斗與國民級應用的程式如何融入生活，高德地圖定位精度可至約1米，並進一步實現車道級路況識別與服務。

王闖與第一個全自主機械人迎接Janis。

Janis跟機械人一齊跳舞。

與機械人共舞

其後，Janis亦去到智元機器人總部，高級副總裁王闖就與第一個全自主機械人迎接，Janis驚歎：「成個情境好似去咗未來一樣！」門口一字排開的機械人除了列隊歡迎外，更現場打鼓、舞絲帶，甚至有「Bartender機械人」，Janis更親身體驗坐機械狗，Janis稱：「機械狗可以做到又有情緒、又坐喺度撩你。」王闖更幽默地問機械人：「這位女性長得漂亮嗎？」機械人回應：「我無法提供關於外貌的評價。」Janis更同機械人跳舞，相當有趣！