前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？

43歲的陳法拉（Fala）在內地出世，14歲時隨家人移民美國，2005年代表紐約參加華姐，屈居亞軍，陳法拉近年進軍荷里活，發展不俗。有指陳法拉的爺爺陳玄是著名聲樂家，嫲嫲則為歸國華僑。近日陳法拉到內地為電影宣傳時，意外曝光其家族在廣州有物業，更擁有一條街。

陳法拉電影宣傳爆家事

陳法拉最緊到內地多地的影城進行路演，為電影《贖夢》宣傳，到達廣州時，陳法拉接受當地不少傳媒訪問，其中一條在抖音流出的影片，陳法拉忽然自爆：「其實我屋企有人係廣州人，有屋喺廣州㗎！」

陳法拉透露嫲嫲祖籍番禺是廣州人：「我哋有啲屋喺市中心，唔知喺邊度，後尾就唔知去咗邊。其他啲親戚就分咗佢，好似有一條街就俾啲親戚分咗，分咗好多單位俾佢哋，就冇通知我哋，係我嫲嫲同佢阿哥兩個人。（同佢哋好少來往？）唔知點樣搵到佢哋。」

陳法拉遭網民批評

影片曝光後，不少網民對陳法拉「分家產」的講法感到離奇：「你講晒啦！全部無從考證的遠房家事」、「奶奶（嫲嫲）都不聯絡，還分啥家產」、「暈，她舅公的產業，和她有啥關係」、「你說奶奶（嫲嫲）和爺爺的也還行，奶奶（嫲嫲）和舅公的那一定是就給你舅公的啊，外嫁女還想要娘家房產嗎」、「她奶奶（嫲嫲）廣州人 跟她有甚麼關係，她爸是哪裡人，她爺爺是哪裡人，她就是哪裡人」等。

