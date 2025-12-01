Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「何家無緣新抱」秘密誕仔已1歲大 晒溫馨母子照背景「一亮點」見驚人財力

影視圈
更新時間：14:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-01 HKT

已故「賭王」何鴻燊四房兒子何猷君的前女友、新加坡股王林榮福的千金林慧俐（Kim Lim），一向是社交圈的焦點。昨日（30日）林慧俐在社交平台上分享一組溫馨而奢華的照片，當中有一個大蛋糕，上方插住「1」字蠟燭，揭曉其秘密誕下的細仔已經1歲大，引發網友熱議。

林慧俐幸福抱B

在林慧俐公開的照片中，身穿休閒服飾的她，幸福地抱住剛滿1歲的細仔。小寶寶的側臉意外曝光，見到臉蛋圓潤，看起來十分可愛。而照片中見到林慧俐乘坐私人飛機，其身旁隨意擺放價值不菲的Hermès Birkin Sellier 20 Faubourg 「Rainy Days」手袋，盡顯其百億身家的豪門氣派。

相關閱讀：「何家無緣新抱」首曝光抱B照 去年突爆做單親媽媽 曾戀何猷君獲四太看重

出生超級富豪家庭的林慧俐，其父林榮福身家高達25億美元（約195億港元），在《2020福布斯新加坡富豪榜》上排名第12。林慧俐的感情生活多姿多彩，其中最為人熟知的是與何猷君的一段情。據悉，二人於2015年分手，原因是林慧俐決定赴韓國發展其模特兒事業。

林慧俐神秘二胎

林慧俐於2017年與商人許斌楷結婚，同年7月誕下兒子，可惜婚姻僅維持一年便告終。林慧俐與許斌楷離婚後，仍保持良好關係，時有聯絡。林慧俐2022年曾自爆訂婚消息，過大禮的奢華程度令人乍舌，但最終仍分手收場。林慧俐在經歷感情波折後，去年8月突然宣布再懷孕消息，卻未有透露BB生父身份。

相關閱讀：何猷君富貴舊愛林慧俐 一舉動證低調產子 感情路坎坷做單親媽媽

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
01:54
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:21
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 家屬返回災場路祭
突發
1小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
16小時前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
4小時前
前TVB「失婚一線花旦」慘遇變態粉絲 潛入酒店房撲床上狂做噁心行為 生命受威脅惹擔憂
前TVB「失婚一線花旦」慘遇變態粉絲 潛入酒店房撲床上狂做噁心行為 生命受威脅惹擔憂
影視圈
5小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底
01:09
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底
政情
2小時前
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
影視圈
6小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
影視圈
18小時前