「何家無緣新抱」秘密誕仔已1歲大 晒溫馨母子照背景「一亮點」見驚人財力

已故「賭王」何鴻燊四房兒子何猷君的前女友、新加坡股王林榮福的千金林慧俐（Kim Lim），一向是社交圈的焦點。昨日（30日）林慧俐在社交平台上分享一組溫馨而奢華的照片，當中有一個大蛋糕，上方插住「1」字蠟燭，揭曉其秘密誕下的細仔已經1歲大，引發網友熱議。

林慧俐幸福抱B

在林慧俐公開的照片中，身穿休閒服飾的她，幸福地抱住剛滿1歲的細仔。小寶寶的側臉意外曝光，見到臉蛋圓潤，看起來十分可愛。而照片中見到林慧俐乘坐私人飛機，其身旁隨意擺放價值不菲的Hermès Birkin Sellier 20 Faubourg 「Rainy Days」手袋，盡顯其百億身家的豪門氣派。

相關閱讀：「何家無緣新抱」首曝光抱B照 去年突爆做單親媽媽 曾戀何猷君獲四太看重

出生超級富豪家庭的林慧俐，其父林榮福身家高達25億美元（約195億港元），在《2020福布斯新加坡富豪榜》上排名第12。林慧俐的感情生活多姿多彩，其中最為人熟知的是與何猷君的一段情。據悉，二人於2015年分手，原因是林慧俐決定赴韓國發展其模特兒事業。

林慧俐神秘二胎

林慧俐於2017年與商人許斌楷結婚，同年7月誕下兒子，可惜婚姻僅維持一年便告終。林慧俐與許斌楷離婚後，仍保持良好關係，時有聯絡。林慧俐2022年曾自爆訂婚消息，過大禮的奢華程度令人乍舌，但最終仍分手收場。林慧俐在經歷感情波折後，去年8月突然宣布再懷孕消息，卻未有透露BB生父身份。

相關閱讀：何猷君富貴舊愛林慧俐 一舉動證低調產子 感情路坎坷做單親媽媽