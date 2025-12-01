大埔宏福苑五級火丨江嘉敏捲入火災詐騙急發聲明澄清 網民反嘲IG自介惹禍

大埔宏福苑於11月26日發生嚴重五級火，焚燒逾43小時，釀成至少146人死79人傷，包括一名消防員殉職。自火災發生後，社會各界積極幫助災民度過難關，但日前爆出疑有人混水摸魚，藉機帶走物資外，網上又傳出有自稱義工之人接近長者，以填表格形式騙取災民的個人資料，估不到連江嘉敏都中招。

江嘉敏沒有新社交帳號

江嘉敏昨日（30日）在IG限時動態發聲明，怒斥不法之徒的惡行：「近日有不明人士冒充本人名義，借香港火災事件進行詐騙。本人鄭重聲明：從未通過任何渠道公開募捐，更未曾索取電話及心理治療費用，亦未註冊任何新社交帳號。」

江嘉敏又懇請各界提高警覺：「若發現虛假賬號請立即舉報，切勿透露姓名、電話、地址及銀行資料。願眾人守望相助，共度時艱。」江嘉敏的留言引起不少網民憤憤不平：「等天收」、「啲騙徒真X街！」等。

江嘉敏被網民揶揄

不過有網民就對江嘉敏被騙徙睇中，留言揶揄：「算啦你…乜都無做過」、「你平日有幾乞人憎？搞到呢啲日子都比（俾）人玩」。另有網民就對江嘉敏簡介上的字眼感到不適，「光加熱就等於火，江嘉敏就等於我」，提議江嘉敏作出更改。

