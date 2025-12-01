前TVB富婆晒恩愛曝光豪宅巨型衣帽間 曾經腦出事險死 老公貼身準備奢華補身食材

現年71歲、人稱「Mary姐」的韓馬利，曾患上腦膜炎險死，康復後更珍惜與老公杜燕歌的相處時光。近年已開始減產的韓馬利，早前離開TVB，但她表示仍與TVB關係良好，只是轉換了合作形式。韓馬利最近與老公不時在抖音和小紅書分享日活日常，吸引不少內地網民關注。日前韓馬利分享與老公出Trip的影片，他們互相檢查行李，杜燕歌炮製愛心靚湯給老婆暖身，獲網民大讚超貼心。

韓馬利與老公分工合作

韓馬利與杜燕歌近年於內地一所豪宅居住，早前兩人拍片分享時，不經意地影到家中每個角落，從客廳典雅裝修，到寬敞的廚房及用餐區，處處彰顯著低調的奢華。而今次就是兩人在超大的衣帽間執拾行李，影片開始，杜燕歌為太太檢查行李，看看有沒有執漏東西，韓馬利就查看當地天氣及檢查旅遊證件，以及充電器是否有3C認證等，執好行李後，細心的杜燕歌知道老婆韓馬利手腳容易冰冷，於是走到客廳拿出一件阿膠，並放入小型攪拌器內將阿膠打成粉狀，並放進小瓶。

杜燕歌煲靚湯給老婆暖身

其後兩公婆到抵達了當地的酒店，杜燕歌再叫客服準備了一個電湯壺，還有外賣湯料，然入再逐一放入湯料及阿膠粉，煲靚湯給予太太韓馬利。等了約1小時，愛心靚湯大功告成，韓馬利大讃湯水好香，並笑言喝了會變香香公主。杜燕歌如此細心，不少網民也很十分羨韓馬利，大讚杜燕歌是絕種好男人：「貼心的好男人真是稀世珍寶」、「男的不慌不忙，溫柔細心」、「好男人」、「杜老師好溫柔，好有耐心，為甚麼我遇不到，是不是我前世做壞事了」等。

韓馬利與杜燕歌結婚逾36年，膝下無兒享受二人世界，本來兩人曾一度有做父母的機會，可惜韓馬利不幸流產，經歷傷痛過後，二人便協議不生育，韓馬利曾指自己害怕買股票和基金，於是喜歡買樓保值，有指現時她於本港、內地及泰國都有物業，因而被外界封上「圈中富婆」稱號。

