大埔宏福苑五級火丨姜濤主動向受災粉絲送暖對話曝光 姜糖感動難以置信 偶像提粉絲慎防詐騙

大埔宏福苑五級火，造成嚴重傷亡，令全城陷入悲痛，人氣偶像姜濤日前帶領姜糖(粉絲)共同投入賑災行動，日前姜濤以個人名義捐出100萬港元予東華三院支持「大埔宏福苑事故愛心捐款」支援受災居民，而其粉絲組織「姜濤香港後援會」亦將慈善活動所得的30萬港元捐贈到仁濟醫院緊急援助基金，合力向災民送上支援與關懷。今日有居於受災大廈的「姜糖」（姜濤粉絲暱稱），爆出私下收到偶像姜濤的窩心短訊和慰問，令粉絲十分感動！

姜濤送福祝：一切都好

「姜糖」透過社文平台threads露自己突然收到一個WhatsApp短訊，對方還聲稱自己是「姜濤」，並表示自己是透過旗下服裝品牌的會員系統，搜索得知自己的地址，繼而表示非常擔心其現況，並發文表示：「煎熬了四天，眼哭乾了淚，心痛了又痛，站在廣福平台，看着七幢人間煉獄，想着失聯的街坊朋友，手中的柺杖也撐不住身體了，丈夫扶我坐在一邊，手機突然收到一個陌生WhatsApp，丈夫幫我打開來看，跟我說：姜濤給你的。我不敢相信，真的不敢相信。佢話係系統裏搜尋了我住在宏福，所以WhatsApp我問我有甚麼需要。我的天，真的是姜濤嗎？」而姜濤在訊息中表示：「透過同事知道了你的情況，希望你一切都好，有任何需要幫助的請和我們說」。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨姜濤領軍獻愛心 捐百萬偕粉絲合力賑災

姜濤私訊叫粉絲加油

該粉絲續說：「他還問我怎樣稱呼，話想錄段說話鼓勵我，叫我加油，我真的不敢相信。整晚都不能平伏，姜糖朋友一直言支持我，叫我加油，沒想到昨晚12點就收到姜的錄音，姜話會安排同事送啲衫俾我，想知道仲有咩可以幫到我，鼓勵我要撐住 ，他會幫我祈禱和打氣。真係姜把聲，我認得姜把聲，我真係從來沒想過姜會知道有我的存在呀」對受影響粉絲來說，得到偶像的窩心短訊，想信已是很大精神力量。此外，今日姜濤亦特地出Po提醒粉絲：「為免大家擔心會是詐騙訊息，大家收到訊息後，我們會和你們核對以往購買的資料以證實身份，如對方不能核對清楚資料，請一定不要透露任何個人訊息並立即封鎖對方，感謝大家。」



相關閱讀：姜濤被《東周刊》爆閉關恢復元氣 出道7年狂吸金傳一個IG帖文要價六位數 兩年前擲1800萬上車