息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」

近日，有網民在社交平台Threads上分享，聲稱在超市偶遇已淡出娛樂圈多年的前香港小姐冠軍徐子珊，並附上照片，引發網民熱議。然而，其實這張照片實為2020年的舊照，儘管如此，舊照再被翻炒，足以證明粉絲對徐子珊的思念之情從未減退。

徐子珊警覺性高匆匆離去

根據網民上傳的照片，身穿粉紅色上衣、頭戴鴨舌帽及口罩的徐子珊，打扮樸素低調，正在店內排隊付款。據悉，這張照片最初由網民在2020年拍下，當時該網民表示，徐子珊在發現有人注視她後，可能意識到自己被認出，隨即警覺性提高，並轉身迅速離開。這一舉動也讓不少粉絲感到心疼，認為她為了不被打擾，連選購好的東西都可能未結帳便匆匆離去。

徐子珊已轉行曾傳秘婚

自2019年宣佈退出娛樂圈後，徐子珊便鮮有公開露面，曾移居歐洲生活，並攻讀珠寶設計，創立個人品牌。有指她期望過上普通人的生活，近年多次有網民稱在海外偶遇她，亦有消息指她已低調回港生活。徐子珊退出娛樂圈的決心相當堅定，據傳曾有電視台以厚酬力邀復出，但仍被她婉拒，圈中不少曾與她合作的藝人都表示沒有她的消息，只有宣萱表示跟她有聯絡。息影後的徐子珊生活十分低調，除了在2022年曾為慈善活動拍片露面外，幾乎銷聲匿跡。此外，早前也一度傳出她已秘密結婚生子的消息，但均未得到證實。上次有她的消息，已是今年8月，她的個人品牌的官方IG，公開她親筆寫的心意卡和側面相。

粉絲借徐子珊舊照表思念

這次舊照引發的討論，無疑是粉絲對徐子珊集體思念的一次體現。自2004年奪得港姐冠軍後，徐子珊在歌、影、視三棲發展均取得不俗成績，留下了許多經典作品，更曾奪得香港電影金像獎「最佳新演員」獎。 即使她已息影多年，粉絲們對她的關注熱情不減，時常在社交平台上表達對她的想念，期盼她能有朝一日重返幕前。這次的「偶遇」烏龍，也再次證明了徐子珊在觀眾心中難以取代的地位。

