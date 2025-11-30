Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB小花離奇撞樣陳法拉  浴袍不索緊真空上陣中門大開  澎湃上圍若隱若現引課金

影視圈
更新時間：18:00 2025-11-30 HKT
發佈時間：18:00 2025-11-30 HKT

現年41歲、前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy）自回流香港後，為力保上流生活，積極開拓財源。繼早前北上性感登台獻唱後，近日她轉戰社交平台，開設Patreon帳戶「賣大包」，以超性感相片和影片吸引粉絲課金。最近她到日本旅行，亦不忘為Patreon宣傳，於IG上載影片，再度「中門大開」挑戰性感極限。

袁嘉敏撞樣陳法拉真空引課金

在最新的影片中，袁嘉敏竟離奇有點撞樣陳法拉，她身處日本酒店房間內，僅穿上一件紅色絲質浴袍。鏡頭前的袁嘉敏略帶嫵媚地撥弄秀髮，對著鏡頭甜笑放電，而浴袍的領口敞開，盡顯其豐滿驕人的上圍，畫面極具視覺衝擊。從浴袍的貼身程度和動態來看，她明顯真空上陣，內裡一絲不掛，性感程度爆燈。袁嘉敏在影片疊加上文字，直接引導粉絲到其Patreon頁面，希望金主們慷慨解囊，課金解鎖更多她在京都的「獨家」旅遊相片及影片。

相關閱讀：40歲「最上鏡小姐」北上賣唱奇招賣大包 曾移居海外失敗回流靠「肉體」搵食

袁嘉敏早前北上性感賣唱吸金

現年39歲的袁嘉敏，10年前曾為拍攝三級片《鴨王》而作極性感演出，不過一脫成名後卻是非不絕，一度惹來被包養的傳聞。她曾短暫移居英國，惟最終因生活壓力等問題回流返港。回港後，她入住南區納米樓，生活水平看似大不如前，因此她更努力地利用自己的「人間胸器」搵食。除了開設Patreon，她早前亦曾到內地夜場性感賣唱，穿上超低胸晚裝裙，在台上落力與觀眾互動，更俯身派發簽名相，奇招盡出，可見其搵錢決心。

相關閱讀：前TVB小花移英失敗回流返港靠「肉體」維生 超激泳衣相大玩「搖搖欲墜」 多角度任睇唔嬲

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險
突發
38分鐘前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
6小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火︱民建聯到大埔弔唁處悼念火災罹難者
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
23小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
02:09
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
8小時前
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
9小時前
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
影視圈
5小時前