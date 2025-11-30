前TVB小花離奇撞樣陳法拉  浴袍不索緊真空上陣中門大開  澎湃上圍若隱若現引課金

現年41歲、前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy）自回流香港後，為力保上流生活，積極開拓財源。繼早前北上性感登台獻唱後，近日她轉戰社交平台，開設Patreon帳戶「賣大包」，以超性感相片和影片吸引粉絲課金。最近她到日本旅行，亦不忘為Patreon宣傳，於IG上載影片，再度「中門大開」挑戰性感極限。

袁嘉敏撞樣陳法拉真空引課金

在最新的影片中，袁嘉敏竟離奇有點撞樣陳法拉，她身處日本酒店房間內，僅穿上一件紅色絲質浴袍。鏡頭前的袁嘉敏略帶嫵媚地撥弄秀髮，對著鏡頭甜笑放電，而浴袍的領口敞開，盡顯其豐滿驕人的上圍，畫面極具視覺衝擊。從浴袍的貼身程度和動態來看，她明顯真空上陣，內裡一絲不掛，性感程度爆燈。袁嘉敏在影片疊加上文字，直接引導粉絲到其Patreon頁面，希望金主們慷慨解囊，課金解鎖更多她在京都的「獨家」旅遊相片及影片。

袁嘉敏早前北上性感賣唱吸金

現年39歲的袁嘉敏，10年前曾為拍攝三級片《鴨王》而作極性感演出，不過一脫成名後卻是非不絕，一度惹來被包養的傳聞。她曾短暫移居英國，惟最終因生活壓力等問題回流返港。回港後，她入住南區納米樓，生活水平看似大不如前，因此她更努力地利用自己的「人間胸器」搵食。除了開設Patreon，她早前亦曾到內地夜場性感賣唱，穿上超低胸晚裝裙，在台上落力與觀眾互動，更俯身派發簽名相，奇招盡出，可見其搵錢決心。

