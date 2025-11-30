王嘉爾備戰巡演餐餐雞胸加蛋白 自認「戀愛大過天」︰零用錢喺晒感情度

一連兩集台慶綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》，今晚十點翡翠台播出最後一集。今晚《芷珊再約黃嘉爾》來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。

Email改心上人個名

Jackson作為今次巡演的幕後主腦，舞台概念由他親自構思，為提升視覺效果，開場即上演高空威也。節目中Jackson媽媽亦坦言感受好深：「我諗到細個嘅時候都係要吊威也，而家佢又係要咁吊，你哋睇佢，同我睇係唔同角度。雖然佢上面冇做咩動作，但係都有風險喺度。」自律是Jackson的日常，談到演唱會前的備戰餐單，他分享：「我演唱會今次前兩個禮拜，每日每一餐都係食雞胸同埋四份雞蛋（蛋白），碳水都食，但係就咁白飯。」而父母在聽到為他們創作的《Sophie Ricky》時均十分感動，媽媽更流下淚水。

無所不談的Jackson，在節目中大方分享談戀愛經驗、拍檔兼「老Best」Henry亦現身大談當年中學趣事。Jackson自嘲因為是運動員，反而比較多男生鍾意；芷珊聽完即刻好驚訝：「男仔比較鍾意你？」Jackson秒澄清：「唔係嗰種啦，係運動員兄弟義氣嗰種。」

Jackson更談到自己戀愛經驗，原來也曾「戀愛大過天」：「我嗰陣時冇乜零用錢，又拍拖呢，就喺哂感情度，睇戲兩人份，食飯兩人份，搭的士又兩人份，搭火車又兩人份。」Henry更爆料Jackson「宣示主權」級迷戀：「佢細細個好Crazy，Email用人哋個名。」Jackson分享：「以前好鍾意一個女仔，將自己Email改做佢個名，後面加個Lover。」