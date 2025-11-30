Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳應廷演唱會｜Jer社交網撰長文︰需要音樂力量嘅時候 開騷前默哀悼念

影視圈
更新時間：15:45 2025-11-30 HKT
發佈時間：15:45 2025-11-30 HKT

男團MIRROR成員柳應廷（Jer）今、明一連兩場假亞博舉行的演唱會如期舉行，但鑒於大埔宏福苑火災，主辦日前已宣布演唱會的首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，以及婉謝一切花籃、應援等饋贈。

柳應廷有感而發

Jer於今日（30日）開騷前，在社交網撰長文指今晚開場前進行默哀悼念儀式，向今次傷難者致以最深切的慰問，希望大家可以8點15分準時到場，並感謝這兩晚選擇入場的朋友。Jer表示音樂創作人一向相信音樂的力量，音樂在他成長路上一直給予很多力量他走過來，陪他傷心、難過、開心和成長。「係呢個時候，知道大家都非常難過，我覺得正正係需要音樂力量嘅時候，哪怕只係令自己忘記短暫嘅唔開心，或者搵到短暫嘅情緒出口，但『 它 』的確很靠譜。」

Jer指今年創作演唱會的主題，大碟「金繼」就是希望可以修復大家人生中不同階段的碎片，希望大家「今天過後，繼續努力生活下去」。Jer亦為大家打氣「香港人，大家要撐住！ 無論身邊的家人朋友，希望大家可以用自己的方式去幫助和關心大家，多慰問，多關心，多陪伴身邊的人。以愛的方式，手牽手繼續走下去，我地一定好快撐過來，加油！」

