陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃

由「阿叻」陳百祥領軍，雲集眾多香港明星的「精裝明星足球隊」近年頻頻北上作賽，深受內地觀眾歡迎，吸金力極強。然而近日一場友誼賽中，球隊卻接連爆出爭議事件，不但隊長陳百祥被指球風粗野，而隊員亦一度與對手發生激烈口角，其中吳國敬躁極衝入混亂當中欲動武，逼得陳浩民和王敏德要急急拉開雙方球員。

陳百祥踩中對手下體捱批

根據現場影片，身穿10號球衣、擔任隊長的陳百祥，在一次與對方球員的爭奪中，二人短兵相接。當時對方球員正想搶球，阿叻起腳一踩，右腳不偏不倚地踩中了對方球員的下體要害。該名白衫球員立即狀甚痛苦地彎下腰，雙手掩著下體，表情痛苦。

陳百祥遭內地網民斥「茅柴」？

雖然陳百祥隨即轉身，舉手向對方示意表達歉意，但他之後便轉身離開，未有上前慰問。有網民認為他此舉是故意為之，批評他「茅柴」，指其道歉顯得輕描淡寫，未有太大內疚感。更指「絕對是故意的」。

球場變罵戰現場氣氛緊張

該場比賽氣氛火爆，除了陳百祥的爭議性動作外，球隊更一度與對手爆發大規模口角。從另一段影片可見，兩隊球員在球場中央聚集，互相指罵，氣氛緊張，彷彿隨時會動武。

陳浩民王敏德當「和事老」

不過今次阿叻未入加入戰團，而於混亂中，前TVB一線男星陳浩民，以及影星王敏德立即介入，分別擋在隊友和對手之間，出手隔開雙方，充當「和事佬」角色，試圖平息事件。然而，衝突並未因此停止，後備席上的球員也加入戰團，身穿白色外套的歌手吳國敬被拍到從場邊衝入場內，情緒激動地加入對罵，令場面一度陷入混亂，需要多人合力才能將他拉開。一場友誼賽最終在充滿火藥味下結束，引發網民熱烈討論。

