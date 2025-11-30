MAMA 2025丨GD演出被轟一場災難 台上面露不悅疑耳咪及收音出事

韓國天王歌手G-Dragon（權志龍／GD）昨晚（29日）在《2025 MAMA AWARDS》連奪「最佳男Solo跳舞演出」、「最佳男歌手」及「年度藝人」3項大獎，十分威水！昨晚他的現場演出卻被大批韓國網民狠批是一場災難，有指大會舞台設備頻頻出事，導致GD演出失準並忍不住面露不悅，甚至在MAMA官方IG上給差評。

網民反應兩極

昨晚在香港啟德主場館舉行的頒獎禮上，GD演唱了《DRAMA》、《Heartbreaker》和《Untitled》等歌曲。儘管他憑藉標誌性的魅力和氣場掌控了舞台，但批評之聲依然不斷，認為這場以AR技術為主，現場表演力不足的演出令人失望；又有指他難以駕馭高音，歌曲中多次出現停頓。網民紛紛狠評道「現場災難」、「他幾乎沒怎麼唱歌」、「這都多少次了？你8年前不是還是現場傳奇嗎？太可惜了。請好好保護你的嗓子」、「你的現場表演真的太糟糕了」。在一片嚴厲批評聲當中，亦有粉絲指出其聲音沙啞，紛紛表示擔心其健康狀況。另有粉絲替他說好話，指他自3月底展開世界巡迴演唱會已唱足大半年，其狀態難免受影響。

有媒體和粉絲發現GD演出時，疑似耳咪及收音出事，以致現場播出的聲音出現災難，他在演出時亦多次把耳咪脫下又再戴上，並且面露不悅神色，甚至忍不住反白眼，相信是舞台設備出了問題影響其演出，令他十分不滿。

及後GD在MAMA官方IG中所張貼他的演出片段中，留下姆指朝下的emoji，疑似不滿MAMA大會而給予差評；不過亦有韓媒解讀為他不滿自己的演出，故給了自己一個dislike。據知在前晚（28日）頒獎禮舉行首日，Super Junior演出時已出現舞台設備事故，大會卻未有予以修正。