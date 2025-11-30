魏浚笙睇《教父》學沉鬱陰狠 陽光男神化身暴烈殺手｜名人雜誌

魏浚笙（ Jeffrey ）一向給人健康開朗傻更更的形象，但在新戲《殺手 #4 》中食煙粗口樣樣齊，一樣俊朗的外表，卻給人另一種冷酷壞男孩的感覺。其實他從不覺得自己的外表煞食，然而外表的確為他帶來不少機會，他珍惜每一次機會，終於等到首度擔正電影男主角。入行 5 年， Jeffrey 一直堅持信念，不會輕易被外界的聲音影響，尤其今年經歷過生死一線的受傷事件，更令他覺得辛苦工作之餘也要適時放鬆，有好的身體才能繼續工作，並以此寄語女朋友兼經理人也要在工作和生活之中取得平衡。

撰文：黃佩麗、攝影：朱偉彥、場地提供：The Black Hall

魏浚笙首次擔正電影男主角

Jeffrey 首次擔正電影男主角，在新戲《殺手 #4 》中飾演身手了得的殺手，為了戲中連場的動作場面，他事前花了 8 個月時間準備，亦特意操 fit 減走 8kg ，因為不能做一個肥嘟嘟的殺手。電影甫開場的一場電車埋身肉搏激鬥戲，見 Jeffrey 表現得游刃有餘，非常有型，他笑指戲中每場動作戲都能感到角色的心理變化。

「對我的角色來講，每一場動作戲的心態不同，開場的電車戲，心態是收單做事很輕鬆，最後在面對組織時又會很不同的心理狀態。電車一場印象很深，我們訓練時都已經在差不多 size 的地方去做，但練習場地的天花板和柱都包了軟墊，就算打到都不會很痛，訓練時覺得 OK 。但當真的在電車上拍攝的時候，環境原來比想像中更窄，不是柱就是車頂和凳，有個場面是被摔上車頂，因為距離太近，真的很有恐懼感，就算有墊 pad 都遷就不到咁多，幸好整個過程很順利。」

Jeffrey在《殺手#4》中擔正，更一洗平日的陽光男孩形象。

Jeffrey在《殺手#4》扮演職業殺手，以cool爆形象示人，煞是有型！

《殺手#4》中的他十分有型，但Jeffrey仍謙稱不覺自己靚仔。

魏浚笙與南沙良有莫名默契

《殺手 #4 》除了有香港演員，日本演員竹中直人、南沙良和齋藤工都參與演出，並在日本取景。 Jeffrey 笑謂角色本身不懂日文，所以不用特別去學，但他都有學習一些簡單的日文，覺得至少要識得自我介紹，認為是尊重對方的文化。 Jeffrey 與曾獲報知電影獎及藍絲帶獎最佳新人獎的南沙良有不少對手戲。雖然言語不通，但最神奇的是，他們每次講對白都接得剛剛好，「有時廣東話好短，日文好長，但我們都 get 到對方講說話的節奏，從沒有一個 take 是因為對方未講完就插嘴，大家都接得好好，覺得好神奇。」

Jeffrey接受訪問宣傳《殺手#4》。

《殺手#4》中，Jeffrey與南沙良雖言語不通，但二人說對白交接時，他以「剛剛好」來形容。

雖然角色本身不懂日語，但Jeffrey拍《殺手#4》時也有學簡單日語。

魏浚笙遺憾未能請教竹中直人

至於資深演員竹中直人， Jeffrey 大讚他非常厲害，有出人意表的創造力。例如竹中直人在其中一場以唱歌的方式唸出一大堆對白，正是由他自行創作的表演方式，令身在現場的他不自覺地起雞皮，問到與竹中對戲可有壓力？ Jeffrey 笑說：「沒有，我覺得壓力對任何演員來講都不好，可能會影響演出，但當然我很敬仰他，他無架子好好人，很開心有機會和大前輩合作，唯一可惜的是因為言語問題，未能好好向他請教。」

今次與日本演員合作是難得的體驗，問他未來還想與誰合作？ Jeffrey 指每一部戲的合作對手都是緣份，很難要求想與誰合作，但如果一定要揀一個，現階段會選何啟華，「我們曾一起演出《焚城》，但對手戲不多，我們很啱傾，如果有機會合作很開心，相信會很有火花。」

Jeffrey坦言不覺ADHD是一種病，他只是比別人多了一點東西，自己會積極面對。

Jeffrey拍攝《殺手#4》時，大讚日本影帝竹中直人毫無架子，是個很nice的前輩。

魏浚笙為演殺手學食煙

Jeffrey 一向給人健康開朗傻更更的形象，今次在《殺手 #4 》中食煙粗口樣樣齊，一樣俊朗的外表，卻給人另一種冷酷壞男孩的感覺，他笑言特別為了拍戲學食煙，「識和不識無得呃，一開始都會咳，好笑的是，拍攝時會有吸煙的工作人員來糾正我的點火動作，因為一看就知我是生手；粗口平時和朋友都會講一兩句，不是大不了的事。」

除了在身形和動作下苦功， Jeffrey 也有從電影《教父》中學習，學習戲中人的淡定沉穩，「在戲入面學到淡定，如何用淡定的眼神威脅人，作為一個殺手，平時生活不會擺一個兇神惡煞的殺手款出來，普通人不會知道我的真實身份。我不是要裝兇作勢，而是有一個威脅性，打的時候又要有爆發性，這是我睇《教父》時學到的沉穩的威脅。」

魏浚笙形容︰「靠樣至少有嘗試機會。」

開拍《殺手#4》前，Jeffrey特意修身減走8kg，身形超fit！

Jeffrey睇《教父》學沉鬱陰狠拍《殺手#4》。

魏浚笙靠樣至少有嘗試機會

Jeffrey 一向被稱為男神，今次新戲也把他拍得非常有型，但他從不覺得自己靚仔，笑指每個人都有獨特的外貌和性格，有不同的吸引力。問他可覺得每次試鏡的角色差不多類型時，他直言有時都是，但他不能限制別人對他的想法，「我不擔心讓人覺得靠個樣搵食，我不覺得個樣好特別，不過別人覺得你外表好都是一個好處，至少會睇到我，會給我一個嘗試的機會，否則就連試鏡的機會都未必有，所以在試鏡中就要給人不一樣的感覺，如果我俾到人不同的感覺，對方可能都想發掘我有甚麼不一樣，正如今次殺手都撇甩了一貫的 Jeffrey ，帶給大家另一種感覺。」

Jeffrey指ADHD平時對他影響不太大，但有重要工作時就會食藥。

開拍《殺手#4》前，Jeffrey操練了8個月，故拍攝動作場面亦游刃有餘。

魏浚笙自揭患 ADHD

早前有網民評論 Jeffrey 在綜藝節目中的表現，直指若不是他生得靚仔，很難繼續看下去，他回應評論時自揭有 ADHD （注意力不足過動症），有時都會很忟自己的表現，隨即引起不少討論。 Jeffrey 笑謂不覺得對方是惡評，而且早在一年前已在一個節目中提到自己有 ADHD 。「 ADHD 對我來講不是病，是天生，有些人多咗一樣嘢，或少了一樣嘢，我好積極面對，其實我都一直不知自己有，直到我拍一部戲，同一個演員朋友傾開才知道 ADHD 的徵狀，然後覺得自己好似係，就去看醫生。醫生話我有、但不嚴重，不食藥無所謂，但如果想集中精神，想邏輯清晰些就食藥，平時開工其實無乜影響，但做訪問時可能會有些飄，我是事後看片段才知道，所以現在當我想把一些事情演繹好就會食藥，不是長期食，有需要時才食。」

Jeffrey一直不知道自己有ADHD，跟同行好友傾開才發現。

魏浚笙經歷生死後更豁達

入行 5 年，機會不少， Jeffrey 坦言沒有在工作上訂立清晰目標，尤其今年經歷過生死一線的受傷事件，更覺計劃多多不如順其自然。今年 5 月， Jeffrey 為一部新戲在海上開工時，不慎發生箍頸意外，頸部位置被繩纏繞，幸及時發現送院，見他當時頸部留有一圈極長血痕，長度延伸至頸後，以及下巴位置亦有一道呈 S 形狀的傷痕，傷勢看起來相當嚴重。如今半年過去，除了下巴留有疤痕外，頸部的傷痕亦幾乎消失。

早前拍戲時經歷過箍頸意外後，令Jeffrey更珍惜生命。

身體好才能走長遠路

「我一向覺得健康最重要，有好的身體才能繼續搏殺，受傷之後更覺重要，人生要有適當的休息和享受，才能長長久久地走下去。（幫你最多的是女朋友？）一定，她又是我經理人，工作時要跟足全程，回家仲要覆客，她仲癲喪過我，比我更辛苦。她可能是完美型人格，不會讓自己休息，我有時都擔心她，覺得努力是好，但太過火會好辛苦，人除了工作，也要有享受，無享受辛苦來做咩？趁年輕的確要搏，但都要適時放鬆，要有好的生活習慣，始終身體最重要。如果身體不好，講乜都無用。即使你有最好的演技和歌喉，身體不好就難以走長遠的路。」

Jeffrey指女友工作比他更拼，他有時也會擔心她的健康。

在《墨魚遊戲2》被批注意力不集中後，Jeffrey自揭罹患ADHD。

Jeffrey在綜藝節目中的表現，備受批評。