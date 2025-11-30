李香凝靠亡父名言治癒喪兄之痛 來港慶祝李小龍85歲誕辰︰感覺爸爸從未離開｜名人雜誌

一代傳奇武術巨星李小龍以截拳道融合東西方哲學，成為全球武術文化的領頭人。今年是李小龍 85 歲誕辰，女兒李香凝（ Shannon Lee ）偕同其愛女 Wren Keasler 專誠來港欣賞由香港舞蹈團打造的大型舞劇《武道》，大讚表演融合舞蹈與武術來弘揚李小龍的武術精神，意義非凡。雖然爸爸離世多年， Shannon 覺得爸爸從未離開，永遠活在她心中，爸爸的哲學理念仍在養育她，他的名言在其艱難的時刻，成為了治癒痛苦的良藥，指引她的人生。

撰文：張穎芝 攝影：林賓尼

武術巨星李小龍精神不滅

適逢今年是一代國際武術巨星李小龍 85 歲誕辰，李小龍女兒、「李小龍基金會」主席李香凝（ Shannon Lee ）及其女兒 Wren Keasler 從美國來港出席紀念活動，包括港鐵公司聯同李小龍基金會及香港文化博物館舉辦《李小龍誕生 85 周年紀念展：無形之道》的揭幕禮，以及欣賞由香港舞蹈團呈獻的大型舞劇《武道》──李小龍的有法與無限。《武道》於 11 月 27 日至 12 月 7 日假香港文化中心大劇院公演，作品匯集本地藝術精英，由藝術總監楊雲濤聯袂香港電影金像獎最佳美術指導文念中、著名爵士樂作曲家雷柏熹組成星級創作陣容，糅合武術與舞蹈、多媒體舞台美術與爵士樂元素的跨界創新，展現香港中外文化薈萃的獨特魅力，傳承和弘揚李小龍的武術精神。

Shannon帶埋女兒Wren回港出席李小龍85歲誕辰的紀念活動。

港鐵聯同李小龍基金會及香港文化博物館舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》，Shannon亦出席了揭幕禮。

李香凝感激粉絲延續亡父精神

對於各方舉辦多樣化活動來紀念爸爸李小龍， Shannon 深表感激，她表示非常興奮能來到香港，慶祝爸爸 85 歲生日。她又大讚香港舞蹈團為他舉辦《武道》這場特別的演出，以此向他致敬，真是太好了，覺得融合舞蹈與武術的演出是很完美，「爸爸也是個 dancer 和武術演員，他熱愛武術，以舞蹈融合武術是很美的事，意義非凡。」世界各地影迷一直以各式各樣方式延續李小龍精神， Shannon 直言如果沒有粉絲們緬懷爸爸，繼續受到爸爸的啟發，繼續為他而感到興奮，他的精神遺產就不會延續下去，所以她一直非常感謝所有粉絲。

李香凝受亡父李小龍影響，除了熱愛武術之外，亦深受其哲學理念所激勵。

《武道》由即日至12月7日假香港文化中心大劇院公演。

Shannon指《武道》以舞蹈融合武術，大讚以此向爸爸致敬就最適合不過。

香港舞蹈團呈獻大型舞劇《武道》，以紀念李小龍85歲誕辰。

李香凝來港 感覺像回家

在美國出生的 Shannon ，回到香港感覺像回到家一樣，因她最早的記憶都來自這裏，「我出生在美國，但我當時還是個嬰兒，所以我不記得那裏的事了。我更記得的是香港，那是我最早的記憶，所以香港對我來說非常特別，每次回到這裏，我都覺得很自在，這裏有很多我喜歡去的地方，也會去他（爸爸）去過的地方。」

雖然爸爸已離世多年， Shannon 覺得他從未離開過，仍活在她心中。「因為他確實還在我們身邊，我的意思是他的精神活在我們心中，他留下了很多他自己的想法，他仍繼續養育我，指引我的人生，所以我覺得他一直都跟我非常親近。」問有否想像爸爸仍在世 85 歲的樣子？ Shannon 笑言很難想像，爸爸好像永遠定格在年輕英俊的模樣，但他的精神是永恆。

李小龍的武術和哲學理念，令其外孫女Wren也為之傾慕。

當年李國豪拍戲意外中槍身亡，是父親的名言幫Shannon走出陰霾。

Wren 做小龍外孫女 開心又艱難

Wren 對公公的生平事跡亦頗了解，她也是公公的粉絲之一，看過他大部分的作品，「他真是個大人物，我總是開玩笑說我很愛他，是家庭的感情連結。」至於 Wren 對於功夫和演戲可有感到興趣，她覺得功夫很有趣也很美，對此非常之欣賞，會效法公公的哲學理念，不過功夫不是她的興趣，她喜歡寫作，亦對醫學和身心靈健康感興趣。 Wren 亦會在媽咪創辦的「李小龍基金會」幫手，包括夏令營輔導員，以及在活動上充當攝影師。

作為李小龍外孫女， Wren 喜言「太棒了！我感覺很好，我愛做他的外孫女，但有時候會很艱難。」她認同媽咪所說會感到點壓力，感覺好像有甚麼需要努力去實現的。 Shannon 表示爸爸的精神遺產真的很有價值，她們倆都非常感激能與他聯繫在一起。談到何時知道公公是個武術巨星， Wren 憶起年幼時媽咪告訴她公公是誰，但當時年紀小並不完全理解，直到長大後便理解，他對世界的影響。

Wren坦言能做李小龍外孫女很棒，但亦有時覺得很艱難。

李香凝拍過動作片更敬佩爸爸

Shannon 深受爸爸影響而愛上武術，多年前曾參與電影《李小龍傳》、《死亡擂台》、《高壓重犯》、《渾身是膽》等，感受到爸爸拍攝動作電影的體驗，「多年前我演戲的時候，拍過幾部動作片，這讓我更加敬佩和理解他，也讓我更加明白他有多麼了不起。他不僅演技精湛，而且動作設計也十分出色，技藝如此高超，我永遠不可能成為他那樣的武術家，也永遠不會成為。」

在 Shannon 4 歲的時候經歷爸爸離世，雖然當時年紀很小，她對爸爸仍有一些記憶，「我記得他的活力、他的愛。我以前常常想，為甚麼我覺得自己這麼了解他？那是因為我知道他的存在、他的能量、他的愛，以及所有的一切，都讓我們感到非常安全，這讓我感覺我真的了解他。爸爸的哲學激勵了我，治癒了我，幫助了我，指引了我，他的哲學確實是他留給我的遺產中我真正產生共鳴的部分，我希望許多人都能在人生中引用他的哲學名言。」

父親離世多年，但Shannon指他一直活在她心中，彷彿從未離開。

李香凝著書傳承李小龍哲學

李小龍的傳世哲理名句，對人們有着很大的啟發和勉勵， Shannon 曾寫了一本書《 Be Water, My Friend 》，探討李小龍哲學思想，傳 𠄘 爸爸的智慧和精神。 Shannon 坦言爸爸名句實際上第一次真正打動她是在一段非常艱難的時期，就是她哥哥去世之時，是治癒痛苦的良藥，當中一句名話「 Now I see that I will never find the light unless, like the candle, I am my own fuel, consuming myself 」，當她第一次讀到這句話的時候，讓她明白如果要感覺好些，必須找到內在的力量，弄清楚如何克服痛苦，治癒自己的傷痛。

注重身心靈健康的 Shannon 創立「 KWOON 」，她指這練習像是內在功夫，引導大家向內探索，真正加深人們與自我關係的修練。她透過引導式反思、輕柔的動作、冥想、呼吸練習和深度探究，培養出「客觀觀察者」的意識，亦能增強心智，達到身心靈的治癒。

Shannon創立的「KWOON」就像一種內在功夫，引導大家向內探索。