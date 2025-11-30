佘詩曼「新聞女王」的人生成長課 告別「老竇」更懂表達愛｜名人雜誌

兩年前，佘詩曼（阿佘）多了一個身份──新聞女王文慧心（Man姐）。雖然只是角色，但阿佘與Man姐在觀眾心目中似乎已經融為一體。如今《新聞女皇2》強勢回歸，劇中的Man姐依然運籌帷幄，現實中的她卻在此時失去「老竇」許紹雄，但她選擇跟Man姐一樣，收起傷痛專心工作，阿佘坦言沒想到「父女情」那麼快完結，但此事令她成長，變得不吝嗇地表達愛。無論是阿佘還是Man姐，硬朗背後還是有血有肉有溫度的一個人。

口硬心軟

佘詩曼再演Man姐，可謂駕輕就熟，因這個角色已到入血程度，她回想起第一季首日開工，笑言緊張到心臟都跳到快死了一樣，今次着起戲服的感覺已很不同，不需再磨合和揣摩，可以很專心地去發揮。《新聞女王2》今次加入了黃宗澤、夏文汐和蔣祖曼，三人都帶來不少火花，阿佘指今次跟「死敵」黃宗澤就像是炮仗一樣，兩人每次見面都會砰砰聲，也有攻擊性和傷害性，她直言這種敵對關係很正，而且兩人更會在現場設計更絕核的對白，很好玩；而養母夏文汐，阿佘笑言像火星撞地球的巨響般，兩個人都是很執着、很有堅持、很清醒及有立場的人，「我根本就是她的copycat，因為是她帶領我出身，所以遇強越強，見面都一定是頂嘴，一定是誓不兩立！」阿佘認為這段關係寫得很好，因現實中有很多父母與子女都是這般口硬心軟，雖然知道是為對方好，但就是要爭辯和硬頸。

被問是否希望將Man姐延續？阿佘笑言似乎已經足夠，不想此角色拍到爛，要看編劇是否有更吸引的劇本。

黃宗澤同阿佘戲中是「死敵」，戲外亦經常鬥嘴。

夏文汐飾演阿佘的養母，兩人可謂火星撞地球，但性格又似到足。

佘詩曼想再嘗試「女女CP」

至於突然成為「女女CP」的蔣祖曼，阿佘認為兩人是真的有火花，因為很多時候劇情都是男角色去英雄救美，但今次就換成一個女性，覺得很正，更顯示女性之間的互相欣賞與惺惺相惜。雖然阿佘指每次聽蔣祖曼飾演的Diana講「文慧心，我鍾意你」時都會聽得很舒服，但真的沒想過兩人會成為CP，「我嚇一跳！見到一張咀嘴的照片，我馬上發給她（蔣祖曼），不過我說也好，因為觀眾看得投入。」經常聽到演員表示想嘗試未試過的角色，「女女CP」對阿佘來說也是首次，對於是否有機會將這對CP延續？她坦言不知道，因這是Man姐和Diana的化學作用，若另開一套戲，就已經不是這兩個角色，但如果有機會，亦不介意嘗試。

阿佘認為就算多厲害的人，當離開舒適圈、去重新奮鬥時，總會遇到好多困難，但只要堅持便會成功。

蔣祖曼與阿佘的「女女CP」令不少觀眾眼前一亮。

李施嬅、佘詩曼、高海寧送別於第二季一開篇便殉職的馬國明。

佘詩曼不再吝嗇表達真心

現實中的阿佘與Man姐、予人的感覺都是處變不驚及專業的女性，不過早前她在澳門出席活動時，提到「老竇」許紹雄（Benz哥）的病情，亦忍不住落淚，阿佘解釋當日都提醒過自己，不要在別人開張時搞出甚麼事情，但身為契女的她知道Benz哥的整個過程，故被問到時真的忍不住落淚。兩人的父女情緣自多次合作演父女，阿佘指Benz哥是一個很開心又搞笑的人，有他在片場就不會悶，「每次合作都這麼開心，而每次都是父女的角色，叫爸爸都很親切。直到最後，他說既然是這樣不如真的上契。」雖然沒有刻意去做上契儀式，但兩人知道有這份感情就足夠，而她也沒想過這段父女關係這麼快就結束，「我也因為這件事而成長，我會懂得將這份感情藏在心，我真的相信他這麼開心的人，會想我們繼續開心。」

經過此事，令阿佘更感生命很脆弱和突然，「要更加珍惜眼前人，因你不知道何時會突然間沒了，誰對你好，你就加倍對他好並讓他知道，大膽地告訴對方『我緊張你、我當你是好朋友』。」雖然這些話可能很肉麻，但阿佘覺得有時一句話便會帶給對方鼓勵，所以現在不會吝嗇自己對別人的真心。提到阿佘媽媽之前身體也出現了狀況，阿佘指雖然媽媽也喜歡她享受事業，但現時都會盡量抽時間陪媽媽，「我自己也會有一個平衡，譬如前幾天有人約我吃飯，我先看看媽媽的時間，她有時間我就跟她吃飯。」

阿佘坦言拍完第二季，不捨得Man姐的同時，也捨不得曾合作過的SNK和公開平台的同事。

「老竇」許紹雄的離世令阿佘非常痛心，同時亦更加感悟人生。

人生拼圖未必全家福

阿佘演藝事業上的成就是大家有目共睹的，但她的人生似乎還欠一塊感情上的拼圖才算圓滿，阿佘認為每幅拼圖都是不同的風景，「那就不要選擇一副全家福的拼圖來砌，選擇一副你喜歡的畫面來砌，一樣可以組織出一份很漂亮的畫，或者很滿意的人生。」對於愛情，阿佘的態度是，有就發展、享受那份快樂，若未有，就專注工作。

至於兩年前阿佘憑《新聞女王》在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，破紀錄第三度奪「最佳女主角」，更成為三料視后；今年她再成為視后大熱人選，問有否信心再橫掃頒獎禮？她坦言劇集正在播出，沒想那麼多，覺得現階段觀眾能接受故事結構上的改變已很滿足，當然有獎會開心，但也不會幻想。

阿佘目前將媽媽擺在第一位，任何安排都優先考慮媽媽。

阿佘兩年前憑《新聞女王》破紀錄第三度奪「最佳女主角」，更成為三料視后。