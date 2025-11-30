Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光

影視圈
更新時間：13:36 2025-11-30 HKT
發佈時間：13:36 2025-11-30 HKT

現為TVB新聞主播的蕭雅文日前在IG轉發多張婚禮照，正式宣布已經結婚，成為幸福人妻。網民將其婚禮照轉發到facebook群組，留言表達對她的祝福。從照片可見，整個婚禮洋溢著滿滿的幸福與喜悅。

蕭雅文婚禮照片流出溫馨滿瀉

在曝光的婚禮照片中，蕭雅文身穿一襲簡潔優雅的白色婚紗，臉上掛著甜美幸福的笑容。其中一張照片，她與丈夫情深對望，流露出無限愛意。另一張照片則是剛出生的BB，可愛樣貌首次曝光，完美遺傳了父母的優良基因，整個畫面溫馨滿瀉。

蕭雅文事業家庭兩得意

據悉，蕭雅文早前剛剛產後復工，火速修身成功，重投新聞主播的工作。如今事業家庭兩得意，堪稱「人生勝利組」。她在兼顧家庭的同時，亦能保持極佳的工作狀態，專業精神令人佩服。

蕭雅文從事新聞行業多年，曾效力Now TV新聞部，憑藉其專業的報道及端莊的形象，深受觀眾喜愛。這次她低調完成人生大事，組建幸福家庭，獲得不少網民為她送上最真摯的祝福。

TVB主播陳嘉欣忍淚報導大埔宏福苑五級火？

