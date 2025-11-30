TVB三屆視帝郭晉安承認離巢 與歐倩怡離婚後成筍盤轉跑道 變上市公司董事身家傳達五億

繼日前91歲的影后羅蘭被發現已於TVB官方網站的藝員名單中「消失」，疑似低調離巢後，TVB再傳出有猛將低調離巢。效力多年、曾三度奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角的61歲視帝郭晉安，亦被發現已不在官網的藝員名單之列，引發外界揣測他已與TVB結束多年的賓主關係。 今日（30日）郭晉安回應傳媒查詢時，承認已離開TVB。

《金式森林》成郭晉安告別作？

郭晉安多年來憑藉其出神入化的演技，塑造了無數經典角色。他曾三度榮登視帝寶座，分別憑2003年《戇夫成龍》的阿旺、2005年《阿旺新傳》的阿旺，以及2014年《忠奸人》的高哲行證明演技實力。早前他在TVB台慶劇《金式森林》中飾演的方仰天一角，再度展現其神級演技，被認為是問鼎視帝的大熱人選，有望成為首位四屆視帝。惟隨著他離巢的消息曝光，能否再下一城，或將增添變數。

郭晉安：有得選擇最幸福

對於是否已經離巢，以及網民對他可能無法挑戰第四座視帝感到惋惜，郭晉安在接受傳媒求證時，大方地表示：「多謝大家關心，明白大家可惜嘅原因！做咗咁多年嘅藝人，我認為最開心最幸福嘅就係有得選擇，每條路都可以由自己去決定係最好不過！希望會喺更多嘅頻道同大家見面！」

至於離巢後是否會將重心轉移至打理上市公司的家族生意，郭晉安則透露不會只專注於單一領域，若有合適的劇本邀約，他仍然會考慮演出。而對於未來的具體計畫，他則保持神秘，僅表示時機成熟時便會向大家公佈，至於離開TVB的原因，他拒絕透露，更笑指：「大家估吓啦！」

家庭事業迎來轉變疑轉換跑道

近年郭晉安在家庭及事業上均迎來重大轉變。去年五月，他宣布與歐倩怡離婚。而在事業方面，他早已為轉型鋪路。他與胞姊郭致因共同創立的保健及美容品牌「草姬集團」去年成功上市，郭晉安擔任集團的非執行董事。集團上市後，郭晉安曾表示會慢慢減少幕前工作，專注發展家族生意。加上他投資有道，手持多個物業，有傳其身家已高達五億元，即使淡出娛樂圈，生活亦無後顧之憂。