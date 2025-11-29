Kep1er 12月打頭陣來港開騷 EVERGLOW見面會粉絲福利加碼

韓國女團Kep1er及EVERGLOW早前宣布12月前後腳來港會粉絲，兩團均選址西沙GO PARK，更有不少與粉絲互動的福利。當中EVERGLOW為回饋粉絲的熱愛，將香港站的多項粉絲福利升級，合照環節改為4:4、4:2、4:1三種形式，讓粉絲留下珍貴的紀念。

韓國女團 Kep1er今年1月參與「香港新春花車巡遊」與粉絲短暫相聚後，將於12月6日回歸香港舞台，舉行《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》。雖然成員永恩因健康因素暫停活動，將缺席本次香港場演出，但其餘6位成員將全力以赴，為Kep1ian（粉絲暱稱）帶來滿載能量、毫不留白的震撼舞台。

相關閱讀：泰國男團LYKN明日花車巡遊演出好緊張 襲港最想飲咖啡食蛋撻 韓女團Kep1er晒廣東話送賀年祝福

《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》



日期：2025年12月6日（星期六）

時間：下午5時正

地點：AXA 安盛創夢館（西沙GO PARK）

票價：$1,599/ $1,199/ $799

公開發售：2025年10月31日(星期五) 中午12時起

購票網站：KKTIX

詳情請留意主辦方公告

主辦方保留活動異動之權利



粉絲福利詳情：

門票$1,599：SOUND CHECK（全體）、HI-BYE（全體）、親筆簽名海報（200名）、親筆簽名即影即有（62名）、團體合照6：10（全體）、官方海報（全體）、小卡（全體）

門票$1,199：SOUND CHECK（100名）、HI-BYE（100名）、親筆簽名海報（30名）、親筆簽名即影即有（10名）、官方海報（全體）、小卡（全體）

門票$799：SOUND CHECK（50名）、HI-BYE（50名）、親筆簽名海報（20名）、官方海報（全體）、小卡（全體）

相關閱讀：EVERGLOW遭內地品牌指控抄襲 新歌MV服裝疑Copy蔡依林舞衣

K-POP女團EVERGLOW將於2025年12月7日再臨香港，舉行《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》，是EVERGLOW與新經理人公司CHXXTA合作，成員E:U、SIHYEON、ONDA、AISHA展開新旅程後，首次來港演出。EVERGLOW特別錄製影片向香港粉絲送上問候，表達想念，並透露正全力準備演出，希望帶來更精彩、更貼近粉絲的舞台表演。

《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》

日期：2025年12月7日（星期日）

時間：下午5時正

地點：AXA 安盛創夢館（西沙GO PARK）

票價：$1,299/ $799

公開發售：2025年10月30日(星期四) 上午11時起

購票網站：KKTIX

詳情請留意主辦方公告

主辦方保留活動異動之權利



粉絲福利詳情：

$1,299門票：簽名會（40名）、SOUND CHECK（全體）、HI-BYE（全體）、團體合照4：1（50

）、團體合照4：2（全體）、親筆簽名海報（180名）、親筆簽名即影即有（30名）、官方海報（全體）、小卡（全體）

$799門票：SOUND CHECK（全體）、HI-BYE（全體）、團體合照4：4（全體）、親筆簽名海報（20名）、親筆簽名即影即有（6名）、官方海報（全體）、小卡（全體）