大埔宏福苑五級火｜五月天捐220萬助救援行動及災後重建 林盛斌聯同棋人娛樂捐90萬 不少藝人向慈善團體捐錢送心意

社會各界繼續支持受災居民，圈中藝人透過不同渠道與方式捐助善款，台灣天團五月天成員阿信，亦留意到香港發生的火災慘劇，阿信在社交網宣佈與相信音樂及全體藝人，向「大埔宏福苑援助基金」捐贈220萬，支援救援行動及災後重建工作，「大火無情，人間有愛。面對火災帶來的巨大傷痛，我們深感悲痛，心懷牽掛。」而一直為觀眾帶來歡笑聲的林盛斌，近日與拍檔經營棋人娛樂製作，推動不少演唱會舉行，他在社交網站宣佈，全體股東及員工捐出90萬予「宏福苑援助基金」，林盛斌寫道：「在此再一次向所有受災局民致以深切慰問，同時誠摯感謝所有救援人員的無私付出。祝願受災居民能早日走出陰霾，重建家園。」

佘詩曼、楊秀惠捐100萬

圈中不少藝人繼續透過慈善團體，向受災居民送上一份心意，保良局與東華三院分別在社交網站發文，感謝各界捐款支持，包括佘詩曼向保良局捐出100萬、蘇永康一家30萬、楊秀惠100萬、何猷君奚夢瑤一家100萬、何猷亨100萬、梁安琪100萬、王祖藍李亞男夫婦50萬、胡杏兒30萬、鄧麗欣50萬，而周柏豪則向東華三院捐出60萬善款。