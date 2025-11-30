80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔

人稱「旦哥」鄭丹瑞縱橫演藝圈50載，集歌、影、視、播於一身的全能藝人，在今年70大壽前夕，大女鄭瑤（Zaneta）與金融才俊老公Jacob Chan結婚不足一年，在今年10月宣布懷孕，鄭丹瑞成為外父後火速升呢個公公，不過他未有計劃退休湊孫，反而永不言休，更揚言活到老學到老。不過幸福背後，鄭丹瑞亦有遺憾事。

鄭丹瑞在80年代創作的廣播劇《小男人周記》風靡全港，其後改編成電影，鄭丹瑞親自上陣演男主角「梁寬」，但原來這角色最初屬意許冠傑，但對方以「八嚿腹肌，一啲都唔小男人！」為由婉拒。其後，譚詠麟、林子祥、張學友等巨星也因檔期問題無緣參演。正當電影計劃陷入停滯，幸得嘉禾電影的蔡瀾慧眼識英雄，力排眾議，欽點鄭丹瑞親自上陣，才成就了這部經典。

電影《小男人周記》主角「梁寬」另有其人

鄭丹瑞在1978年由商台轉戰麗的電視，1983年再獲邀加盟港台後，憑《小男人周記》廣播劇創出於港台的首個事業高峰，故事除了衍生一系列暢銷小說外，更於1989年起被拍成三齣電影及兩齣電視劇。日前鄭丹瑞接受商台訪問，原來當年電影《小男人周記》主角「梁寬」另有其人：「最初係邵氏先，導演黃泰來話想拍《小男人周記》，到我搞好劇本畀邵氏，就諗搵人演梁寬。第一個係搵許冠傑，佢話好鍾意故仔，但就話：『我八嚿腹肌，一啲都唔小男人！』之後我搵譚詠麟，佢話好想演，但要做巡唱，要兩年後；我再搵最神似嘅阿Lam（林子祥），阿Lam聽完故仔話：『你信我啦阿旦！係你自己做至得！』咁你即係推我啫，我無票房保證，方逸華點會肯？我都試過搵張學友，佢又係忙到癲，咁成件事就停咗。」鄭丹瑞指《小男人》能拍成電影，一定要感謝當年執掌嘉禾的蔡瀾，「擺低咗件事成年，就係蔡瀾先生有一日同我食飯，話睇咗我本書，話一定要拍戲，仲話：『你做！我話得就得！』」飾演「梁寬」太太的「阿Ann」，亦屬意鄭裕玲：「我哋從來諗住Do Do嚟寫，蔡生叫我搵佢，但《小男人》擺明係襯你鄭丹瑞，最初都估佢唔肯，我就嘗試喺TVB一齊做司儀嘅時候問佢，佢就話：『有錢咪得囉！哈！』鍾楚紅當時咁紅，都係好多合作過朋友一齊遊說，畀埋劇本佢睇，先至成就咁多女神襯托我呢個無名小子。」

鄭丹瑞稱人生最大遺憾是來自商台

回望入行50年，鄭丹瑞亦有不少挫敗及遺憾，他坦言人生最大遺憾是來自三入三出的商業電台：「我人生第一份工就係商台，我本來係第一代元祖『6 PAIR半』，當時就嚟浸會畢業，做緊中午節目《阿旦日記》，我做得好差，但我以為自己做得好好，到畢業麗的搵我過去同林奕華一齊做年青人節目，我就同俞琤（YT）傾想兩邊都做，點知俞琤話：『你連自己節目都未做好，我唔同意。』當年我年少氣盛，咪拍枱唔做商台囉，做電視喎，覺得自己叻咗喎。」鄭丹瑞過檔麗的後，雖然有份創作《天蠶變》、《天龍訣》、《IQ成熟時》等經典，但他坦承俞琤一答應他請辭已即時後悔，而最後悔還是看到商台於1980推出了一張經典唱片《6 PAIR半》：「喺麗的我做得好開心，但我人生最大遺憾同挫敗就係，突然之間出咗一張《6 PAIR半》唱片，入面點解無我？呢個係我到今日人生嘅最大遺憾。所以到我喺1988年返商台做二台台長，我第一時間做《叱咤新一代》嘅碟，裡面就有首《留給最愛的說話》，同埋之前喺港台亦第一時間做咗首《無可奉告》。呢一批歌，都係我想做返《6 PAIR半》，我要有我份呀！到今日，我仲係耿耿於懷。」三入三出商台的阿旦，最感謝人生伯樂俞琤對他的鞭撻，原來新書《我失敗希望你成功》，俞琤亦義務為他做校對，更為他親筆撰寫書中最後一章。

鄭丹瑞曾經因移民「一鋪清袋」險破產

鄭丹瑞是是圈中出名的愛妻號，太太「沙律」是初戀情人，兩人在讀書時期已經拍拖，結婚超過40年依然很恩愛，鄭丹瑞曾在訪問上談及維繫恩愛之道，他指甚少會與太太爭吵，彼此忍讓及互相尊重，而太太會以亦妻亦友的身份去開解他工作上的煩惱，鄭丹瑞跟太太不時都會被拍到十指緊扣逛街！不過向來聰明的鄭丹瑞，原來曾經因移民「一鋪清袋」。鄭丹瑞在90年代初因曾在溫哥華取景拍戲，當時覺得當地非常適合兩名年幼的女兒成長，隨定決定移民。當時由於鄭丹瑞為養家而不時要返港拍戲，亦要北上拍劇。怎料數年後加拿大稅局一次過追回他多年在香港甚至全球的收入稅項，相等於他前半生的所有積蓄，鄭丹瑞曾說：「可以話係一鋪清袋，諗過申請破產，會計師指加拿大稅局『好好』，會等你安頓好後突然開你file，查你呢幾年年究竟過咩，賺過幾多錢。」鄭丹瑞坦言怪自己做錯又無知，忘了現實很多暗湧，於是「願賭服輸」，交還稅局要求的款項，在1998年獨自回港工作。由於鄭丹瑞那幾年常常於加拿大、香港兩邊奔波，所以未能得到加拿大籍，他表示當交一次好貴的學費，幸好俞琤邀請他重返商台並擔任營運總裁（COO），最終可以東山再起。