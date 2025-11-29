Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tyson Yoshi夫婦聯同合作夥伴捐出100萬家電 協助受災居民日後逐步恢復日常生活

影視圈
更新時間：17:15 2025-11-29 HKT
發佈時間：17:15 2025-11-29 HKT

Tyson Yoshi在網上發文，表示會聯同合作夥伴捐出100萬家電，幫忙受災居民之後逐步恢復日常生活，更呼籲有意幫忙的廠商或品牌聯絡他們，大家共同協助，幫災民渡過難關。

「近日香港發生嚴重火災，多個家庭受到不同程度的影響。我與公司團隊一直密切關注相關情況。
重建家園是一段漫長的過程，並非一朝一夕可以完成。經過內部商討後，我們決定聯同合作夥伴，捐出價值港幣 1,000,000 元的家電產品，在未來不同階段提供支援，協助受災居民逐步恢復日常生活。
災後的需要會隨時間而轉變。早期或以住宿、食物及保暖物資為主，其後則逐步需要生活器具及基本家電，以便重新建立穩定的生活節奏。
同時，我亦希望有能力及資源的廠商或品牌，如有意參與支援行動，歡迎主動聯絡我或我的團隊（[email protected]）。只要能夠協助受災家庭，我們均願意協調合作，共同盡一分力。
感謝所有前線人員的付出，亦衷心期盼受影響的家庭能夠早日重獲平安與安定。」

