大埔宏福苑五級火丨陳百祥率逾10藝人默哀悼死難者 哽咽道香港開埠以來最大的災難

「明星足球隊」在今年初曾鬧出風波，球隊兩大主將陳百祥（叻哥）與譚詠麟傳出決裂，陳百祥另組「精裝明星足球隊」帶走多位一線藝人，近日足球隊到成都出席11月28日舉行的「2025歡欣文旅星超嘉年華」，一眾「精裝明星足球隊」成員更拍片為大埔宏福苑五級大火的死難者默哀。

「精裝明星足球隊」傳比賽中途退賽

「精裝明星足球隊」原本到內地參與足球比賽活動，有指眾人在比賽上未打完，已直接退賽。陳百祥與「精裝明星足球隊」成員穿上統一服飾，白羽絨襯黑褲，為大埔宏福苑五級火的死難者默哀。當中見到有彭建新、導演王晶、劉浩龍、梁烈唯（前名梁競徽）、王敏德、吳國敬、陳浩民、陳庭威、林俊賢等。

由陳百祥表示：「香港大埔宏福苑，有一場大火災，係我哋香港開埠以嚟...最大嘅災難。我見到事情發生之後呢，無論香港嘅大小企業，或者普羅群眾，從唔同方面都遞出佢哋嘅援手，無論喺金錢定係人力方面都盡咗力。我們聽日返去，我希望我哋每一個人，都盡自己一分力，去幫助苦難嘅朋友。我哋希望死者安息，傷者盡快復原，而所有嘅親戚朋友，都可以節哀順變。」

大埔宏福苑五級火逾百人傷亡

大埔宏福苑五級火事故，於11月26日下午疑因宏昌閣外牆棚架起火，火苗迅速蔓延，將旁邊的七棟同屋苑樓宇牽連，形成一片火海。火災至今已造成逾百人傷亡，當中包括一名消防員殉職。

