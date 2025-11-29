Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨陳百祥率逾10藝人默哀悼死難者 哽咽道香港開埠以來最大的災難

影視圈
更新時間：18:00 2025-11-29 HKT
發佈時間：18:00 2025-11-29 HKT

「明星足球隊」在今年初曾鬧出風波，球隊兩大主將陳百祥（叻哥）與譚詠麟傳出決裂，陳百祥另組「精裝明星足球隊」帶走多位一線藝人，近日足球隊到成都出席11月28日舉行的「2025歡欣文旅星超嘉年華」，一眾「精裝明星足球隊」成員更拍片為大埔宏福苑五級大火的死難者默哀。

「精裝明星足球隊」傳比賽中途退賽

「精裝明星足球隊」原本到內地參與足球比賽活動，有指眾人在比賽上未打完，已直接退賽。陳百祥與「精裝明星足球隊」成員穿上統一服飾，白羽絨襯黑褲，為大埔宏福苑五級火的死難者默哀。當中見到有彭建新、導演王晶、劉浩龍、梁烈唯（前名梁競徽）、王敏德、吳國敬、陳浩民、陳庭威、林俊賢等。

相關閱讀：「明星足球隊」翻臉決裂陳百祥譚詠麟之爭白熱化？ TVB視帝高調加盟叻哥陣容   寸爆官宣：再添猛將！

由陳百祥表示：「香港大埔宏福苑，有一場大火災，係我哋香港開埠以嚟...最大嘅災難。我見到事情發生之後呢，無論香港嘅大小企業，或者普羅群眾，從唔同方面都遞出佢哋嘅援手，無論喺金錢定係人力方面都盡咗力。我們聽日返去，我希望我哋每一個人，都盡自己一分力，去幫助苦難嘅朋友。我哋希望死者安息，傷者盡快復原，而所有嘅親戚朋友，都可以節哀順變。」

大埔宏福苑五級火逾百人傷亡

大埔宏福苑五級火事故，於11月26日下午疑因宏昌閣外牆棚架起火，火苗迅速蔓延，將旁邊的七棟同屋苑樓宇牽連，形成一片火海。火災至今已造成逾百人傷亡，當中包括一名消防員殉職。

相關閱讀：譚詠麟陳百祥反目一年終破冰？激罕合照雙方舉動成焦點  另一影帝級老友笑逐顏開

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前