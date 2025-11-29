Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

濱崎步上海騷「被取消」對空凳堅持「一人演唱會」 另一女星演出中途遭「強制中止」帶離場

日本歌姬濱崎步原定今日（29日）在上海舉行巡唱，但昨日公告指突收到通知，巡唱被逼取消，濱崎步提到200名工作人員花了5日搭建的舞台，都被逼要拆除，直言對此難以置信。濱崎步昨日決定進行「一人演唱會」，面對空無一人的觀眾席完成整場演出，畫面曝光後讓fans非常心痛。

濱崎步後再有歌手終止演出

由於中日關係緊張，近期很多日本藝人宣布取消在內地的活動。就算繼續在內地演出，不代表可以順利過渡。除濱崎步開騷前夕被逼煞停外，日本歌手大槻真希昨晚（28日）在上海萬代嘉年華演唱動漫《海賊王》的歌曲時，舞台突然斷電，等到燈光再次亮起，大槻真希被通知要即時停唱，並露出超級錯愕的表情。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜日本天后濱崎步支援香港災民  取消上海騷煙火表演：為香港祈禱

大槻真希遭工作人員又強行拿走咪高峰，要她立離開舞台，主持人更直接廣播宣布「本次演出到此結束」。事後，大槻真希在社交網限動轉貼公司聲明，表示活動演出遇到「不可抗力因素」，不得已提前中止，11月29日的演出也同樣取消。

大槻真希遭遇網民感震驚

網民對大槻真希的遭遇表示：「我還以為仇家要上台復仇，她要急忙撤退了⋯⋯哪怕讓人家唱完這一首歌，哪怕讓人家跟觀眾道一個別，哪怕不說話只是揮手道別，甚麼也不說，甚麼也不解釋，不尊重契約，不尊重商業，不尊重藝術，不尊重台下觀眾。」

相關閱讀：濱崎步上海演唱會被取消：無意對不了解的事發表評論 日前發文關注香港大火特意刪煙火表演

濱崎步今年6月香港演唱會：

