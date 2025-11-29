Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨黎明2026紅館演唱會預售宣布延期 原定12.1信用卡優先購票

影視圈
更新時間：15:11 2025-11-29 HKT
發佈時間：15:11 2025-11-29 HKT

黎明《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》上周宣布將於明年3月22至29日在紅磡香港體育館舉行，票價分別為$1380及$680，信用卡獨家優先購票，原定於2025年12月1至5日透過HotdogTIX發售。但11月26日香港大埔宏福苑五級火，導致逾百人傷亡，包括一名37歲消防員殉職。黎明演唱會主辦方寰亞昨日（28日）發通告優先購票將會延期。

影視娛樂活動相繼調動

大埔宏福苑日前（26日）發生五級火災，多個影視娛樂活動及演唱會等相繼宣布延期或取消。黎明將於明年3月舉行的《黎明LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，寰亞昨日在IG發出通告：「原定於12月1日進行的東亞銀行信用卡獨家優先訂票《黎明LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》將會延期。」其他詳情稍後再作公布。

相關閱讀：黎明突公布明年3月攻紅館開8場 海報取名ROBBABA有段古 票價得最平同最貴揀

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨古天樂、胡子彤及張文傑宣布缺席東京動漫節 因應香港大火取消赴日

黎明暫定舉行八場紅館騷

黎明於明年3月在紅館舉辦八場演唱會，早前公開宣傳海報，見到黎明站在船頭，打扮威風凜凜，身旁有以船長打扮的獨眼兔，帽上有大楷「R」，似乎是代表ROBBABA。而黎明兩年前曾在紅館舉行10場演唱會，當時適逢兔年，宣傳海報及短片都見到有可愛兔仔，演唱會更有兔仔影片播放。

相關閱讀：黎明深圳開演唱會老婆女兒罕現身 7歲囡囡暴風成長極高䠷 太太目露凶光因一事離場

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前