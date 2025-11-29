大埔宏福苑五級火丨黎明2026紅館演唱會預售宣布延期 原定12.1信用卡優先購票

黎明《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》上周宣布將於明年3月22至29日在紅磡香港體育館舉行，票價分別為$1380及$680，信用卡獨家優先購票，原定於2025年12月1至5日透過HotdogTIX發售。但11月26日香港大埔宏福苑五級火，導致逾百人傷亡，包括一名37歲消防員殉職。黎明演唱會主辦方寰亞昨日（28日）發通告優先購票將會延期。

影視娛樂活動相繼調動

大埔宏福苑日前（26日）發生五級火災，多個影視娛樂活動及演唱會等相繼宣布延期或取消。黎明將於明年3月舉行的《黎明LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，寰亞昨日在IG發出通告：「原定於12月1日進行的東亞銀行信用卡獨家優先訂票《黎明LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》將會延期。」其他詳情稍後再作公布。

黎明暫定舉行八場紅館騷

黎明於明年3月在紅館舉辦八場演唱會，早前公開宣傳海報，見到黎明站在船頭，打扮威風凜凜，身旁有以船長打扮的獨眼兔，帽上有大楷「R」，似乎是代表ROBBABA。而黎明兩年前曾在紅館舉行10場演唱會，當時適逢兔年，宣傳海報及短片都見到有可愛兔仔，演唱會更有兔仔影片播放。

