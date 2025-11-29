許瑋甯邱澤補辦世紀婚禮 純白婚紗點綴著閃亮寶石 超大鑽戒成焦點 新娘一事當場淚崩

台灣兩屆金鐘視后許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月誕下兒子Ian，昨晚（28日）人在台北文華東方酒店筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事，幾乎半個演藝圈的巨星都來了。

許瑋甯身穿平口純白婚紗，腰間點綴著閃亮寶石，頭戴飄逸婚紗化身夢幻公主，與丈夫邱澤緊緊牽手步入婚姻殿堂。這對新人在婚禮前搶先釋出婚紗細節影片，還在現場展現甜蜜互動，包括多次親吻和手比愛心的浪漫畫面，許瑋甯無名指上的超大鑽戒更是閃耀奪目，成為全場焦點。

這對新人在婚禮現場展現了滿滿的幸福感。邱澤透露他們的戒指內側刻有彼此的名字，許瑋甯表示這非常符合他們的個性，簡單優雅且有心意，她認為心意的份量比實質的更為重要。這場婚禮邀請了幾乎整個演藝圈的朋友共同見證，夫妻倆也透露寶貝兒子也有到場，特別別上跟爸爸一樣的蝴蝶結，出生後首度看到這麼多親友，非常給面子的沒有哭，邱澤、許瑋甯不透露婚禮花費，強調大家玩得開心最重要！邱澤、許瑋甯的伴郎、伴娘團都是親友居多，邱澤找來認識多年的兄弟，許瑋甯則是妹妹們還有一個閨密陪同，已經準備好上台交換誓詞，許瑋甯感性說：「很謝謝有他，他是我很大的陪伴跟支柱。」邱澤也在忙碌的空檔示愛老婆：「當我不知道該怎麼辦的時候，就覺得身邊有她就好很多。」相當甜蜜，至於洞房花燭夜如何度過？兩人笑說：「跟寶寶一起過。」不過完成婚禮之後，二人需投入工作，所以稍後再安排蜜月，但不管如何一定會帶上寶貝兒子，兩人異口同聲說：「捨不得離開他！」

邱澤在台上喊老婆許瑋甯「小朋友」

在婚禮上互換誓詞，邱澤在台上喊老婆許瑋甯「小朋友」，因為總能毫無保留的做自己，一起做任何事都覺得很幸福，「我小時候搬很多次家，打排球進球隊住校，當演員開始工作，劇組去哪我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見妳，看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家，寶寶來到這世界，我希望他像妳，希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。婚姻是承諾，是陪伴，我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在妳身邊，希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出我，我會照顧妳陪伴妳，成為妳最堅強後盾，在妳最需要時成為依靠，我愛妳，至死不渝」。

許瑋甯分享老公當初讓她動心的瞬間

許瑋甯也喊邱澤「小朋友」，並分享老公當初讓她動心的瞬間：「你第一次打動的時候，是我們擁有好多一樣的書，第二次打動我，是你把小音響放口袋裡，我們邊聽歌，邊走了好久的路，走到我們渴了要買水時，發現彼此口袋都沒有錢，但我們還是決定繼續走下去。第三次打動我，是你直接問我說，妳想做我的女朋友嗎？最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，從樓下燒了一整個熱水，跑上跑下幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。」尤其邱澤把自己親友的事都當作自己的事，讓許瑋甯很感動，「跟你在一起時，時間真的過得太快了，一轉眼我們已經有了寶寶，我喜歡你在我懷孕時每天都稱讚我可愛、漂亮那麼貼心。」只想好好把握和邱澤在一起的日子。

