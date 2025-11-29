91歲羅蘭疑低調離巢TVB 藝員資料於官網消失 曾在家中跌倒留醫8日惹憂心：需較長時間康復

91歲的羅蘭入行逾70年，曾參演逾百部電影及劇集，入行至今一直相當敬業，堅持永不言休，依然堅持演藝事業，最近台慶劇《金式森林》與兒子「方仰天」郭晉安為龐大家產而連環鬥法，戲味極濃，寶刀未老的羅蘭戲場力壓視帝。

羅蘭姐從官方藝員名單中「消失」

不過羅蘭早前曾在家中「成個人撻咗喺廳」，其後召救護車送院留醫8日，羅蘭憶述意外發生經過因心急到客廳聽電話，結果不慎跌倒，當時痛至無法自己站起來，於是著工人姐姐召救護車送院，醫生治療後開方藥膏給她早晚搽，但始終年紀大，需要較長時間康復。近日羅蘭姐被發現已從TVB官方網站的藝員名單中「消失」，惹來外界猜測她是否已低調離巢。

相關閱讀：金式森林丨90歲羅蘭寶刀未老 戲場力壓視帝郭晉安 一take過完成拍攝望與安仔「好事成三」

羅蘭曾表未有打算退休

羅蘭從1939年代出道演粵語長片至今，陪伴無數觀眾成長，即使已經年過90，仍活躍於幕前，羅蘭曾表未有打算退休，因為醫生曾稱一旦停止工作，腦袋會容易衰退，於是她一直堅持繼續拍戲，一生貢獻演藝事業，成為TVB的「長青樹」及甘草演員代表。羅蘭在1993年憑電影《七月十四》「龍婆」獲得兩屆《香港電影金像獎》「最佳女配角」提名，「龍婆」一角將羅蘭的事業推上另一個高峯，不單成為香港恐怖片的標誌人物，還被網民封為「香港鬼后」。後來羅蘭在65歲時憑電影《爆裂刑警》「四婆」成功奪得《第19屆香港電影金像獎》最佳女主角，成為金像獎史上最年長嘅影后，;她亦憑「四婆」獲得《香港電影金紫荊獎》及《香港電影評論學會》大獎的殊榮，2002年更在TVB《萬千星輝賀台慶》中榮獲「萬千光輝演藝大獎」。

羅蘭近年步伐有點蹣跚

羅蘭早前曾現身《2025 EYT好友會聯歡晚會》，當時陳百祥全程扶著她到舞台影大合照，步伐有點蹣跚，當晚大家為羅蘭慶祝生日外，盧海鵬亦有在台上又唱又跳《醉眼看世界》，當然還驚見多張胡楓跟羅蘭激咀的照片，不過全是AI相只為搞氣氛，胡楓兩年前突然傳出戀上89歲的羅蘭，譜出「暮年戀」。當時有指胡楓在妻子呂詠荷離世後，與單身的羅蘭姐越走越近，更常出雙入對，胡楓表示與羅蘭認識超過70年，羅蘭跟太太都很熟：「佢（羅蘭）呢個人好有心㗎，耐唔中就打電話俾啲朋友，問候下朋友咁樣。」胡楓其後曾於《修哥萬花筒》重提緋聞，他打趣指自己經常沒有新聞，現在90多歲才有新聞，自己都很開心。胡楓強調是「美麗的誤會」，更指因難以逐個解釋，惟有大方「認愛」。他續指，於內地有很多會對他說「恭喜」，而他覺得沒法去解釋，亦不知怎樣去解釋，只好回應「謝謝」。

相關閱讀：90歲羅蘭揭家中意外跌倒入院細節 透露身體近況：年紀大，需要較長時間康復