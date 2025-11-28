雷莊𠒇打算拉埋朋友捐血救人 讚香港人善心Amazing 認中文差失機會

雷莊𠒇（Juliette）今晚（28日）出席時裝活動，她表示早前擔任設計師Dorian Ho時裝活動司儀，以中英文互動，感覺有趣；她認為在演藝界工作要多元化，除了演戲之外，也擔任模特兒和主持人等。她說：「我最想演戲！可能加拿大多啲機會，畢竟香港市場好難，我好努力講中文，但唔識讀中文，呢幾年進步咗好多。」

雷莊𠒇加拿大、香港兩邊飛

近年主要在加拿大發展的Juliette說：「其實呢六年喺加拿大係OK！成個星期都有嘢拍。我啱啱返嚟，都想搵個香港經理人，希望日後兩邊飛做嘢。我鍾意喺香港往，香港文化、生活都我好鍾意。」Juliette透露不時在線上試鏡，就算身處香港也沒有問題，最近也受邀參與拍攝工作。

提到大埔宏福苑發生五級大火，Juliette坦言今凌晨四時突然醒來就想起有關新聞，感到十分傷心，「我打算搵埋朋友去捐血。」續說：「知道全港市民都盡力幫忙處理呢個情況，好多人做義工或送上食物，覺得呢件事Amazing，香港人好團結，所以點解我咁鍾意留喺香港。」