MAMA 2025丨楊紫瓊為悼念宏福苑五級火遇難者缺席頒獎禮 朱智勛疑臨危受命頒年度歌曲大獎

影視圈
更新時間：22:11 2025-11-28 HKT
發佈時間：22:11 2025-11-28 HKT

韓國年度音樂盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）闊別7年重臨香港，今、明（11月28日、29日）兩日MAMA頒獎典禮，首次選址香港啟德體育園啟德主場館舉行。香港地區除HBO Max會進行線上直播外，TVB的myTV SUPER頻道505 tvN Asia亦會同時全程直播。因香港大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，導致逾百人傷亡，大會昨晚（27日）宣布取消紅地氈環節，而MAMA如常舉行。原定今晚（28日）現身擔任壓軸頒獎嘉賓的楊紫瓊，昨日已有傳會缺席，今晚最終未有到場，由百想視帝朱智勛頒發「年度歌曲（SONG OF THE YEAR）」，以及「年度Fans' Choice（FANS' CHOICE OF THE YEAR）」。

朱智勳頒發「年度歌曲」，由BLACKPINK成員Rosé憑《APT.》奪得，由於得獎者Rosé缺席MAMA，則透過影片分享獲獎感受，表向粉絲表達謝意。至於年度Fans’ Choice獎則由ENHYPEN捧走，成員激動落淚。

相關閱讀：MAMA 2025丨Chapter 1得獎名單 ROSÉ《APT.》獲年度歌曲 ENHYPEN出道5年奪大賞淚灑舞台

