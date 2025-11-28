大埔宏福苑五級火｜移居台灣男星晒玩樂照被質疑無視家鄉有難 被批後刪文急發災情Po補鑊？

11月26日大埔宏福苑發生五級大火，災情慘重奪去過百人性命，引發全球關注。許多網民心繫災區，各地藝人也紛紛發聲、捐款救災，展現了「一方有難，八方支援」的精神。然而，在眾多藝人為災情表達關切之際，近年移居台灣的余文樂卻因一則IG貼文引發爭議。

余文樂火災後分享玩樂照惹爭議

有網民發現余文樂昨日（27日）在IG分享了一張他騎電單車的黑白玩樂照片，並配文「Road trip 男人的浪漫」。此舉與當時全城關注火災的悲痛氣氛形成強烈對比，被認為在時間點上相當不妥，隨即惹來部分網民批評，質疑他對香港的火災漠不關心。

余文樂急刪玩樂照連出災情Po

隨著批評聲浪漸起，余文樂很快便將該則引起爭議的貼文刪除，目前在他的IG上已不見此照片。其後，他亦透過IG的限時動態，連續分享了多則關於香港火災的新聞報導，似乎是希望藉此表達對災情的關注，並平息網民的質疑。

