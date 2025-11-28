Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜移居台灣男星晒玩樂照被質疑無視家鄉有難 被批後刪文急發災情Po補鑊？

影視圈
更新時間：20:30 2025-11-28 HKT
發佈時間：20:30 2025-11-28 HKT

11月26日大埔宏福苑發生五級大火，災情慘重奪去過百人性命，引發全球關注。許多網民心繫災區，各地藝人也紛紛發聲、捐款救災，展現了「一方有難，八方支援」的精神。然而，在眾多藝人為災情表達關切之際，近年移居台灣的余文樂卻因一則IG貼文引發爭議。

余文樂火災後分享玩樂照惹爭議

有網民發現余文樂昨日（27日）在IG分享了一張他騎電單車的黑白玩樂照片，並配文「Road trip 男人的浪漫」。此舉與當時全城關注火災的悲痛氣氛形成強烈對比，被認為在時間點上相當不妥，隨即惹來部分網民批評，質疑他對香港的火災漠不關心。

相關閱讀：余文樂《與天地對話》憶女兒早產入 ICU 全身插滿喉管爆喊 因一事賣掉所有名車：唔想有好大壓力

余文樂急刪玩樂照連出災情Po

隨著批評聲浪漸起，余文樂很快便將該則引起爭議的貼文刪除，目前在他的IG上已不見此照片。其後，他亦透過IG的限時動態，連續分享了多則關於香港火災的新聞報導，似乎是希望藉此表達對災情的關注，並平息網民的質疑。

相關閱讀：余文樂老婆搭飛機被指詐傻「爭凳仔」？搶位激嬲乘客 凌晨出Po道歉解釋

余文樂周柏豪關係「破冰」罕同框？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
5小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
11小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前