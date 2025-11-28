70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人

70歲的陳美齡（Agnes）雖然已經淡出娛圈多年，但她現時是教育家兼旅日歌手，憑住出過多本育兒書籍包括《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》、《家長不要做的35件事》、《40個教育提案：把快樂帶回給香港學生》等，成為不少母親的學習對象。

陳美齡飛到美國加州與兒子見面

陳美齡與三個仔先後在史丹福大學畢業，她本人更擁有教育博士名銜，可謂「一門四傑」。兒子畢業後均定居美國，陳美齡曾表示乘搭15、16個鐘頭去紐約探兒子不容易，但近日陳美齡把心一橫終於飛到美國加州與兒子見面，新抱更捱夜為她煮粥，逗得陳美齡開心不已。

相關閱讀：69歲陳美齡去美國湊孫有兩間豪宅輪流住？ 常於巨廳同全層大露台歎世界

陳美齡讚媳婦貼心

陳美齡日前在小紅書留言：「來到加州了。大兒子來接我。媳婦為我買了很多水果，蔬菜，飲料等等，每一次我來加州，媳婦都會為我買很多好吃的，有那麼好的一個媳婦，我真的很幸運。很感恩，離開日本前兩天開始有一點感冒，要好好的休息幾天，康復之後可以和小孫女玩耍。」其後陳美齡再晒幸福：「大兒子和小孫女來看我。媳婦要工作，但整夜的為我做了菜肉粥，蘿蔔牛肉湯和鰻魚炒飯，真的很貼心。我立刻吃了一些，覺得身心都精神了很多。小孫為我做了一條手鏈，好可愛。他們帶我去吃飯，買東西。 回家時，發覺電梯壞了！但大兒子全無怨言的上上落落的為我搬東西。 家人對我的感情和關懷，令我覺得自己真的太太太幸運了。好感謝！真的要好好的做人，才能足夠報恩。」

陳美齡在2023年榮升做嫲嫲

陳美齡在2023年榮升做嫲嫲，當時她準備好金器贈孫女，更透露孫女的樣子有點似自己，雖然「一門四傑」都在史丹福畢業，但陳美齡並不要求孫女步後塵：「我冇乜所謂，當然呢間係好嘅大學，入到梗係開心，不過，做個快樂、堅強、善良嘅人更重要，唔使一定好成功，唔使同人比較，最緊要係接受自己長處同短處，認同自己係個好有價值嘅人，咁樣就唔會自卑及自大。」後來陳美齡又曾於社交平台分享兒子位於美國的豪華大屋，只見細仔住宅的天台空間寬敞，市區的景物一覽無遺，而屋內裝潢以木為主調，牆上更放有兩福畫的品味擺設，感覺簡約溫暖，陳美齡更親手做了葡萄蛋糕，大讚細仔：「孩子為我們準備了香腸，各種蔬菜，鮮蝦等等。還有薯仔沙律，牛油果沙律和香菇批！好豐富的晚餐。看兒子長大自立，能做菜請客，住的地方又那麼好，當媽媽的真的是感恩萬分！好安慰…很為孩子驕傲。」

相關閱讀：67歲陳美齡宣布榮升做嫲嫲 餅印孫女新相曝光 史丹福兒子美國豪宅逐間睇