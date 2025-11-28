大埔宏福苑五級火丨古天樂、胡子彤及張文傑宣布缺席東京動漫節 因應香港大火取消赴日

一年一度的東京動漫節（東京Comic Con）定於12月5至7日假幕張展覽館舉行，電影《九龍城寨之圍城》在香港叫好又叫座，香港勁收逾億票房，更加紅到去日本，在當地大受歡迎，原定代表《九龍城寨之圍城》出席的古天樂、胡子彤及張文傑，今日（28日）透過動漫節官方宣布，因應「大埔宏福苑五級火」嚴重事件，將會取消行程缺席動漫節。

古天樂將親率胡子彤張文傑殺入東京動漫展

今屆東京動漫展匯聚了國內外影視巨星，大會曾公布的嘉賓陣容包括有《魔盜王》的Johnny Depp、《魔戒》系列的Elijah Wood和Sean Astin、《回到未來》的「博士」Christopher Lloyd、Nicholas Hoult、《制裁者》的Jon Bernthal等等。當日公布「龍捲風」古天樂將親率「十二少」胡子彤和「四仔」張文傑殺入東京動漫展，網民紛紛留言表示興奮。

相關閱讀：鄭伊健12月日本演唱會突然取消 臨門一腳急煞停交代原因：不可抗力因素

古天樂胡子彤張文傑因宏福苑五級火取消行程

東京動漫節今日於社交媒體發聲明指，古天樂、胡子彤及張文傑在緊急通知下取消行程：「因應香港於11月26日星期三發生的大規模火災，由於災情需要被高度重視及關注支持，因此需要修改原定日本之行。」主辦單位亦代表向已購票的活動出席者致歉：「抱歉讓大家期待三位光臨，但希望大家能夠體諒香港目前的狀況。我們會禱告紀念每一位受災情影響的人。」

古天樂的拍照券售價僅次於Johnny Depp

《九龍城寨之圍城》今年初在日本上映大受歡迎，當地票房超過5億日圓（約2500萬港元），造成了一股九龍城寨熱潮。日媒曾報道「龍捲風」古天樂、「十二少」胡子彤及「四仔」張文傑將會在活動首兩天亮相，更有粉絲合照環節，古天樂「身價」不菲。據官網資料，古天樂的拍照券售價為29,000日元（約港幣1,460元），僅低於丹麥影帝Mads Mikkelsen和Norman Reedus 29,800日元（港幣1,484元）少許，而且力壓一眾荷里活演員，僅次於Johnny Depp的75,000日圓（約港幣3770元），三人合照則盛惠69,000日元（約港幣3470元）。

相關閱讀：林峯憑《九龍城寨》熱潮席捲日本 明年東京開兩場演唱會 待遇超越鄭伊健直逼歌神陳奕迅