大埔宏福苑五級火｜前有線主播陳漢威家園被焚毀 直擊烈火吞噬母校 痛心發聲：真正毁於一旦

影視圈
更新時間：19:00 2025-11-28 HKT
發佈時間：19:00 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級火／火災｜大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，死亡人數不斷遞增，有200人情況未明，今次火災事件是繼1996年佐敦嘉利大廈大火，造成41死80傷後，第二宗奪命五級火，造成數以千計市民家園盡毀，災情牽動全港市民的心，多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援。

前有線記者陳漢威是大埔宏福苑居民

前有線記者陳漢威原來是大埔宏福苑居民，昨日他在IG發文報平安並不斷更新現場新況，眼見家園和學校被毁，陳漢威心痛地留言：「幼稚園住到我出嚟做嘢嘅地方 咁就無咗。」

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜《飯戲攻心》幕後功臣張蚊外公千鈞一發逃離火場  心痛家人乜都冇晒「衫都冇多件」

陳漢威拍下家園和學校燃燒的畫面

陳漢威昨日（27日）在限時動態發文直擊大火情況，陳漢威拍下家園和學校燃燒的畫面並嘆：「CXS 燒埋我學校」。幸而陳漢威與家人當時外出不在家，但至人今還是不能相信：「慶幸家人剛好不在家，人沒事就好，還是不敢相信。宏福苑被焚毀，真正毁於一旦。街坊、朋友失去家園，有人仍末被獲救，心情複雜，幼稚園住到我出嚟做嘢嘅地方，咁就無咗。」

陳漢威曾在有線新聞體育組工作

陳漢威曾在有線新聞體育組工作，過去10多年曾先後在多個大型運動會採訪，見證了有線新聞的高低起跌，不過在2020年的12月，有線新聞裁員40人，除了港聞和攝影組外，體育組亦不能倖免，成為裁員名單的其中一人，陳漢威曾形容回到辦公室後，看到的是猶如電影《大逃殺》的畫面。陳漢威又稱入職以來最大收獲是認識了太太，跳出Comfort Zone他，曾與胞弟在開精品Cafe。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕

