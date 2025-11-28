新聞女王2｜佘詩曼孖傅嘉莉拍求診戲力展專業 晒「超精準喊功」贏盡正評

由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕等主演的台慶劇《新聞女王²》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。昨晚播出的第十二集，Man姐（佘詩曼飾）因保健品公司吹哨人事件、觸發潛藏鬱結，需依靠催眠治療尋回失去的重要記憶，難得展現脆弱一面的Man姐尋求專業治療的這一幕，亦成了昨晚最大驚喜，皆因Man姐的心理醫生，就是《刑偵12》中的楊芷菲（傅嘉莉飾）！

阿佘與傅嘉莉首度碰頭

同樣以演技見稱的阿佘與傅嘉莉首度碰頭，一場簡單的求診戲，二人演出非一般的感染力，除了傅嘉莉的「溫柔」及「專業感」折服觀眾，阿佘揮灑自如、極富「時間觀念」的眼淚絕對應記一功；在提及自己的軟弱位，及對無論如何都找不回失去記憶的無力感時，阿佘眼淚落下的時間均相當精準，加上阿佘無助又可憐的眼神，令不少觀眾大呼心痛：「阿佘的眼淚真的控制得好好，精準到講完哪一句台詞再落淚、那滴眼淚就精準地落到我的心上」、「不用嚎啕大哭已經演出很慘的味道」、「哭得很有層次，不愧是阿佘」、「先是紅了眼眶，然後眼淚才慢慢落下，一切都很自然。除了喊功及眼神，阿佘在小動作方面亦落足心機，除一再瑟縮凸顯無力感，還以皺眉、搖頭展現不甘被心魔打敗的心理狀況，難怪成功帶觀眾入戲。



另對於佳導繼續大玩「77平行宇宙」Crossover，網民大讚「好玩」，更有網民引爆創意、將《刑偵》的人格解離套路套入《新聞女王²》，十分搞笑：「Dr Yeung會否是Man姐自行想像出來的人格？」