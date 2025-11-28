大埔宏福苑五級火｜SUPER JUNIOR捐100萬港元︰願傷痛早日撫平

大埔宏福苑五級火，傷亡慘重，至今有94人身亡，今日及明日舉行的韓國樂壇盛事「2025 MAMA」昨晚宣布取消紅地毯，並增設默哀環節。SM娛樂昨日捐贈100萬港元，旗下團體aespa捐50萬港元、RIIZE與WayV也分別捐25萬港元協助災民後。

6大音樂廠牌捐270萬港元

而YG娛樂今日捐出100萬港元，JYP娛樂亦宣布捐款200萬港元，HYBE娛樂旗下BigHit Music、BELIFT LAB、Source Music、Pledis、KOZ、ADOR等6大音樂廠牌共同捐出5億韓圜（約270萬港元）。

韓團SUPER JUNIOR（SJ）公布捐出100萬港元，SJ透過官方微博發文：「得知中國香港災情的那一刻，我們的心情都變得沉重而難過。在這裡（裏）停留的每一個瞬間，我們都感受到這座城市帶來的親切與善意，也正因如此，我們決定以SUPER JUNIOR與E.L.F.的名義捐款港幣100萬元，用於後續支持。願傷痛早日撫平，願這份力量化作希望，願大家都能平安無恙，度過這段艱難的時光！」

女團i-dle捐100萬人民幣（約110萬港元），虛擬組合PLAVE都捐出25萬港元。香港出身的GOT7成員王嘉爾（Jackson）昨日亦以個人品牌TEAM WANG名義捐出100萬港元。