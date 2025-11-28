大埔宏福苑五級火｜MIRROR 不出席MAMA頒獎禮湧現「拋飛潮」 Ian 72歲粉絲火災離世發黑畫面悼念 Jer亞博騷首場收益捐出支援受災者

大埔宏福苑發生五級大火，原定一連兩日（11月28、29日）假香港啟德體育園主場館舉行K-POP年度頒獎禮《2025 MAMA AWARDS》將如期舉行，但主辦單位宣布進行緊急調整，取消「紅地氈」環節。而周潤發、楊紫瓊以及男團MIRROR昨日也宣布不會出席今屆MAMA頒獎禮。消息一出後，網上湧現大量「拋飛潮」，更有人平價出讓，務求「甩手」止蝕。

MakerVille 昨晚發聲明表示，鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出，而各成員都有在自己的社交網轉發消息，認同和支持公司的決定。不過，早前不少鏡粉為支持偶像，已經早早撲定MAMA頒獎禮的門票，而在宣佈缺席的消息一出後，網上的二手平台湧現大量門票拋售，更有人願意平售，但求「甩手」止蝕。另外， 有一名住在宏昌苑的72歲婆婆在今次火災離世，原來這一名婆婆是MIRROR 成員陳卓賢 (Ian）的hellosss( 粉絲暱稱），Ian 昨日在TG group 「上水」，得知消息後亦非常傷心，及後Ian 在IG限時動態發了一個全黑畫面的帖文以示悼念。

至於，另一成員柳應廷(Jer)原定於11月30日至12月1日到亞博舉行《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》，鑒於大埔宏福苑火災，MakerVille經過慎重考慮後，於昨晚上宣布個唱如期舉行。MakerVille表示他們與廣大市民一樣，對此深感沉重悲痛，謹向火災中的逝者致以深切哀悼，亦向所有參與事件中的消防人員、醫護人員，以及參與救援人員表示敬意，同時亦作出了特別安排，「演唱會的首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，用於支援大埔宏福苑火災的受災者及其家屬。同時，製作團隊調整演出內容，以更合宜的方式呈現。此外，是次演唱會亦將婉謝一切花籃、應援等饋贈。他們呼籲大家將這份心意轉化為善款，攜手為受火災影響的市民提供支援。期望救援工作繼續順利，祝願大家平安。」