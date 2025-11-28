海俊傑太太離世丨藝人好友發文悼念莫家慈 名導陳德森接噩耗嘆無奈 劉嘉玲前助手：感恩你喺我生命中出現

1994年新秀冠軍海俊傑11月8日在社交網站拍片，失控地爆喊其任職化妝師的老婆莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，急需要籌70萭元進行換肝手術，雖然得到古天樂、曾志偉與及天盟娛樂培哥的幫忙，籌得所需要的款項，不過《星島頭條》昨晚（27日）獨家報道莫家慈已經病逝。

著名導演陳德森對莫家慈離世很無奈

莫家慈離世的傳出後，其生前朋友已陸續收到這個消息。著名導演陳德森今早（28日）在社交網留言：「親愛的世侄女家慈：從小看著妳長大，妳母親通知妳已上天家的消息很無奈、很難過⋯希望妳在另一空間像以前一樣活潑可愛、蹦蹦跳跳，過著沒有病毒的新生活！Teddy哥哥敬上」

劉嘉玲前助手感恩莫家慈曾在生命中出現

莫家慈的媽媽Julianne曾任職謝霆鋒容祖兒入行初期的經理人，莫家慈任職化妝師，與不少圈中人熟稔，劉嘉玲前助手貼上與莫家慈的合照並說：「最親愛的莫家慈：多謝你畀咗咁多歡樂畀我，一直陪伴住我，無論開心定唔開心。你總係喺我有事嘅時候，為我流淚。我好感恩你喺我生命中出現，成為我最寶貴嘅一部分。我非常唔捨得你，但係我都要放手，讓你成為一個可愛嘅小天使。我哋只係暫別，家人一定會再見。你嘅笑容同笑聲，我都永遠收埋喺心入面最安全嘅位置。No more worries… R.I.P.，我最可愛嘅肥妹。Love you always…P.S. 我同你最鍾意嘅歌：《聽見星星嘆息，用寂寞嘅語氣，》永遠喺我耳邊迴響。」

林雅詩大讚Effie為人友善

對於海俊傑太太莫家慈（Effie）病逝，身為好友的林雅詩（Grace），接受「星島頭條」電話訪問，她表示昨日得知感到好傷感，本身跟海俊傑曾合作，跟對方太太也有共同朋友，自己同表姐跟他們經常聚會。她說：「朋友send來消息，我仲諗係咪真架？難以相信。」林雅詩大讚Effie為人友善，當年她跟前夫溫文英離婚，指Effie經常慰問及陪伴她。談到可會慰問海俊傑，林雅詩坦言好想，但不想煩住對方先。談到是否早知莫家慈患病，她坦言在電話私人群組，知道對方患病，但不知實質病況。前男子組合天堂鳥隊長葉泓聲（Gordon）與海俊傑曾屬同公司，對於海俊傑太太離世，葉泓聲接受「星島頭條」訪問表示想不到那麼突然，昨晚得知已傳短訊慰問海哥，希望海哥節哀順變，若海哥有甚麼需要幫忙便出聲。他感嘆近日太多不好新聞，心情很差，希望大家珍惜眼前人。關嘉敏以短訊回覆《星島頭條》，她表示得知離世消息也很不開心：「我都識阿嫂，佢好錫我！成日嗌我『阿妹、阿妹，佢係我親妹妹嚟架！』，佢真係當我親妹妹，所以我都好難受。不過我都有安慰海哥，希望佢會振作，我都唔敢打擾佢，相信好多人會搵佢，但我有傳訊息畀佢。」關嘉敏又指Effie性格好開心又搞笑，對方患病辛苦一段時間，所以也算是一種解脫，希望海俊傑不要太傷心。

