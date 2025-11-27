吳千語、文詠珊加高海寧共捐70萬送暖 百億闊太人美心善火速支援

大埔宏福苑昨日發生嚴重的五級大火，導致無數家庭頓失家園，生活陷入困境。在此危難時刻，新婚的百億闊太，施伯雄（Brian）老婆吳千語；6年前嫁入豪門，有富二代老公吳啟楠（Carl）的文詠珊(JM)，以及TVB上位花旦高海寧火速響應支援，分別慷慨捐出港幣30萬元、20萬元及20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」，為受災居民送上最及時的溫暖與支援！

仁濟醫院特別網上發文感謝三人「人美心善」的義舉，並表示：「這場突如其來的災難，令無數家庭頓失依靠。您的一分一毫，對他們而言都是重建生活的重要力量。我們期盼更多朋友能受到這份愛心的感召，一同加入這場愛心接力，為災民點亮希望，幫助他們走出困境。」

希望更多朋友受到感動，一同加入這場愛心接力，為災民點亮希望。

捐款支持「仁濟緊急援助基金」：

網上捐款：https://www.yanchai.org.hk/form_option/once

轉數快識別碼：8124661（仁濟醫院）

支付寶香港：https://cod.run/zfr7000et921joes

PayMe：https://qr.payme.hsbc.com.hk/2/YDATd1RH9Gxr1XjjKKDtvB