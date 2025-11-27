大埔宏福苑五級火｜樂瞳憶童年遇大澳棚屋恐怖大火 背後瘋狂爆炸 至今猶有餘悸

大埔宏福苑周三（26日）發生嚴重五級火，截至今日晚上八時，火警中造成的死亡人數增至65人，逾70人受傷，包括一名死者為消防員殉職，並有10名消防員受傷，令人痛心。現年39歲的前TVB小花樂瞳（Cilla）亦有留意事年，並憶起小時候在大澳經歷棚屋大火的恐怖場面，至今仍猶有餘悸。

大埔宏福苑五級火｜樂瞳祈禱求平安

今日（27日），樂瞳在其IG發文寫道：「細個嗰陣住大澳，曾經經歷過棚屋大火，果（嗰）時屋企後面就係棚屋，半夜突然起火仲瘋狂爆石油氣，成個天都爆到光曬，有火花好恐怖」當時的樂瞳仍是小學生，至今仍印象深刻：「果（嗰）時得10 歲8歲，我媽咪拎住一箱貴重物品、証件，我哋一家人就走難咁去親戚鋪頭暫避，我記得一路聽住d （啲）爆炸聲個腦一片空白，亦都好擔心附近d（啲）街坊阿婆唔知佢哋走唔走到，又諗如果燒左屋企咁點算，最後果場火喺街坊同消防員同心合力之下救岀好多老人家，所以都冇乜傷亡」。樂瞳亦藉此表達對大埔火災的關心：「希望宏福苑救出更多生還居民，傷者早日康復，逝者安息，感謝消防員，祈禱平安。」

樂瞳發展不似預期

有「童顏女神」之稱的樂瞳，2007年參加第21期藝員訓練班入行，曾簽約陳冠希旗下公司當歌手，其後一度憑劇集《點解阿Sir係阿Sir》及《法證先鋒III》而開始備受關注，但星途不似預期，直至2017年約滿離巢TVB，發展個人事業，近年還轉型做飲食KOL，開拓內地市場，頻頻在小紅書拍片分享。

