大埔宏福苑五級火｜陳康堤音樂專場取消 林曉培搖滾演唱會延期 楊千嬅周六紅館騷捐贈首場收益丨持續更新

陳康堤活動「Constance's Story That Never Ends - Acoustic Session」，鑑於大埔宏福苑發生奪命大火災，今宣佈取消。而《林曉培X 鄧建明起勢搖滾演唱會》亦延期舉行。另外，楊千嬅11月29日於紅館舉行的《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》，經與團隊慎重商討後，因為檔期與製作限制無法調整，個唱將如期舉行，並作出3大安排。至於英皇娛樂三位歌手曾傲棐、許靖韻及洪卓立原定本周末開騷，也會延期。

陳康堤原示訂在西九文化區舉行之小型音樂專場「Constance's Story That Never Ends - Acoustic Session」，今在IG表示︰「團隊經慎重商議後決定，原定於11月29日舉行的活動將會取消。我們對已作出行程安排的各位深表歉意，並感謝大家的理解與體諒。我們謹向所有受事件影響的人士致以關懷，並祝願大家身心早日回復平安。感謝大家一直以來的支持。

取消公告

《林曉培 X 鄧建明起勢搖滾演唱會》延期

今舉辦之公告︰「鑒於大埔宏福苑發生嚴重火災，主辦方imEMCLimited經慎重商議後決定，將延期舉辦原定於2025年11月30日假觀塘海濱活動空間03舉行之《林曉培 X 鄧建明起勢搖滾演唱會》。有關演出之後續安排，容後公布。對於此次延期為已購票人士造成之不便，主辦方謹致誠摯歉意，並感謝各界理解與支持。同時，我們謹向在火災中英勇殉職的消防人員及不幸離世的住戶，致以深切哀悼；亦衷心祈願火勢盡快完全受控，救援行動順利進行，傷者得以早日康復。願眾人平安。」

林明禎任「亞太青年微電影節」大使 活動延期

第三屆「亞太青年微影節」原定於11月28日至29日舉行，並於11月28日在尖沙咀星光大道舉行開幕禮。活動大使為林明禎。會方在今日傍晚發公告指︰「上述活動將會延期，日期待定。讓我們攜手同行，共度難關。」

林明禎擔任「亞太青年微電影節」大使。

楊千嬅六場個唱周邊產品全數盈利 撥捐東華三院

楊千嬅原定於本月29日起於紅館舉行的一連六場《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》，經與團隊慎重商討後，因檔期與製作限制無法調整，加上許多來自世界各地的歌迷已為此行安排機票與住宿，幾經思量，演唱會將如期舉行，並作出3大安排。1. 取消贈送花籃，誠摰呼籲所有圈中友好與歌迷，將原定用於購買花籃的款項，轉捐至「東華三院」等本地募捐平台作救災用途。2.捐贈首場收益及周邊產品所有盈利，首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，我們將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。3. 調整演出內容，我們已取消原定的煙火特效，並對部分演出內容進行調整，以合適狀態與各位相聚，透過音樂傳遞溫暖與力量。

許靖韻、洪卓立、曾傲棐音樂會改期

另外，今日英皇娛樂官方社交網發文宣佈：「鑒於大埔宏福苑遭遇嚴重火災，主辦方棋人香港，Sunny Idea和藝人方英皇娛樂共同決定，原定於11月28日曾傲棐《Lunatique - Arvin.T》、11月29日《許靖韻Glowing巡迴音樂會香港站》以及11月30日《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》在旺角麥花臣舉行的音樂會將會延期舉行，詳細資訊將在稍後盡快公佈。我們對已購票的受影響人士表示歉意，感謝大家的理解。同時，向殉職消防員、不幸離世的住戶表示沉重的哀悼。我們衷心祝願火勢能夠盡快受控，救援工作順利推進，祈求傷者早日康復。願大家平安。」

「寶礦力水特跑步祭2025」活動延期

「寶礦力水特跑步祭2025」原定於11月30日舉行，JACE陳凱詠、Arvin曾傲棐、Lolly Talk等亦會參與活動，但鑒於大埔發生的重大事故及安全考量，主辦單位宣布取消活動，以便集中社會資源，優先處理救援及善後工作，「對因此為各位帶來的不便，我們深感抱歉，並衷心感謝您的體諒與支持。我們現正積極與各有關單位協調，以確定補賽日期，請密切留意大會官方網站及社交媒體平台，我們將會盡快公布相關的最新安排。」

麥明詩向災民伸援手

不少藝人相繼為大埔宏福苑五級奪命火災伸援手，除了落區運送物資，在社交網轉發相關救災資訊，榮升媽媽的「十優港姐」麥明詩也在社交網留言表示願意幫手照顧一至兩位嬰兒。今年3月成為媽媽的麥明詩亦非常關心宏福苑災民情況，她在社交網見有網民表示可以幫手照顧受影響大埔居民家中小朋友，即在帖文留言：「借位，我住九龍區但係屋企可以幫手照顧1-2位嬰兒，如有需要pm我。」

《偷偷記得》總綵排取消明天傳媒採訪

梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君、岑寧兒、胡麗英合演絮語音樂劇場《偷偷記得》，原定明天（28日）總綵排有安排傳媒到場採訪，風車草劇團今午宣佈鑒於大埔宏福苑遭遇嚴重火災，劇團經慎重考慮決定取消傳媒採訪安排，以配合社會當前狀況。風車草劇團並表示：「我們對受影響的媒體朋友表示歉意，感謝大家的體諒。同時，向殉職消防員、不幸離世的住戶表示沉重的哀悼。我們衷心祝願火勢能夠盡快受控，救援工作順利推進，祈求傷者早日康復。」

