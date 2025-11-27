吳家忻被「拖數」感肉痛 被披露酬勞：無辦法 單身過聖誕跟朋友食大餐

YouTube頻道「試當真」於2022年和2023年分別與兩間公關公司合作，為旗下藝人吳家忻「Kayan9896」安排參與公關活動，但活動完成後卻遭「拖數」至今。「試當真」遂入稟區域法院，向兩家公關公司分別追討欠款連利息近50萬元及逾80.8萬元。

不擔心被人壓價

Kayan9896昨晚（26日）出席時裝晚宴，對於被「拖數」，她表示前日才知這個消息，不過自己已不是「試當真」旗下藝人，是前公司跟第三方公司的事，所以不知情亦沒辦法干預，讓處理好後讓「試當真」聯絡她。談到被「拖數」可覺肉痛，她笑言好肉痛，都要努力工作，雖然被披露酬勞價，但沒辦法，不過承蒙各品牌公司愛戴她。談到「試當真」可有聯絡她，家忻表示出新聞後有聯絡她。問到現在的酬勞價是否有所增加？她笑說：「仲乜打探我個價！（披露酬勞價後，會否擔心被人壓價？）唔會嘅！大家做生意，有商有量。」

擇偶條件要聰明、風趣幽默

回復自由身的她，問到可會擔心再被「拖數」？她笑言都會驚，自己數口亦不精，不過認為「社會大學」出來要學習，如果有良好溝通也不會有太大問題。談到若然「拖數」的公關公司再次邀請她工作可會接受，她笑言如有機會的話，要好好溝通。談到可有留意早前任達華（華哥）出席時裝活動時不慎跌倒，但表現身手敏捷。吳家忻大讚華哥好身手，如果自己跌倒應該會坐在地上喊。提到單身的她，在聖誕節是否繼續Lonely？吳家忻笑說：「Alone可以唔係Lonely！聖誕節打算跟朋友食聖誕大餐跟住出去玩。（有無追求者？）都有嘅！我諗自己都算係一個美女嚟嘅。（擇偶條件？）聰明、風趣幽默同埋要有時尚品味。」