Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳家忻被「拖數」感肉痛 被披露酬勞：無辦法 單身過聖誕跟朋友食大餐

影視圈
更新時間：11:45 2025-11-27 HKT
發佈時間：11:45 2025-11-27 HKT

YouTube頻道「試當真」於2022年和2023年分別與兩間公關公司合作，為旗下藝人吳家忻「Kayan9896」安排參與公關活動，但活動完成後卻遭「拖數」至今。「試當真」遂入稟區域法院，向兩家公關公司分別追討欠款連利息近50萬元及逾80.8萬元。

不擔心被人壓價

Kayan9896昨晚（26日）出席時裝晚宴，對於被「拖數」，她表示前日才知這個消息，不過自己已不是「試當真」旗下藝人，是前公司跟第三方公司的事，所以不知情亦沒辦法干預，讓處理好後讓「試當真」聯絡她。談到被「拖數」可覺肉痛，她笑言好肉痛，都要努力工作，雖然被披露酬勞價，但沒辦法，不過承蒙各品牌公司愛戴她。談到「試當真」可有聯絡她，家忻表示出新聞後有聯絡她。問到現在的酬勞價是否有所增加？她笑說：「仲乜打探我個價！（披露酬勞價後，會否擔心被人壓價？）唔會嘅！大家做生意，有商有量。」

擇偶條件要聰明、風趣幽默

回復自由身的她，問到可會擔心再被「拖數」？她笑言都會驚，自己數口亦不精，不過認為「社會大學」出來要學習，如果有良好溝通也不會有太大問題。談到若然「拖數」的公關公司再次邀請她工作可會接受，她笑言如有機會的話，要好好溝通。談到可有留意早前任達華（華哥）出席時裝活動時不慎跌倒，但表現身手敏捷。吳家忻大讚華哥好身手，如果自己跌倒應該會坐在地上喊。提到單身的她，在聖誕節是否繼續Lonely？吳家忻笑說：「Alone可以唔係Lonely！聖誕節打算跟朋友食聖誕大餐跟住出去玩。（有無追求者？）都有嘅！我諗自己都算係一個美女嚟嘅。（擇偶條件？）聰明、風趣幽默同埋要有時尚品味。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
12分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前