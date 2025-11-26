呂良偉70歲生日獲太太炮製驚喜 悼念許紹雄嘆人生無常 譚俊彥不介意唱歌被批評

呂良偉與太太楊小娟、張玉珊與另一半盧啟賢、馬浚偉、黎芷珊等到灣仔出席慈善晚宴，呂良偉指早前與好友甄子丹幾個家庭同遊大理，在當地遊玩一星期，每年都會去幾次旅行，他表示知道甄子丹將為西片擔任導演，而他自己也有工作計劃，有機會便合作，也可以各自發展。

呂良偉被讚保養得宜

談到呂良偉將踏入70歲，楊小娟指是下月的事，笑指老公平常不喜歡慶祝，但70歲是難得的事應好好慶祝一下，呂良偉笑指太太正為他籌備，不讓他知道太多想令他驚喜。網上大讚將踏入70歲的呂良偉保養得宜，他指歲數只是數字不是大問題，最重要是身體狀態和心態。呂良偉預計生日會在香港舉行，笑言很期待與朋友見面，因家庭事業第一，接下來便是朋友，但他也直言因生日會臨近聖誕，因此也有朋友早早已安排行程，因此會約他提早慶祝。談到早前發文悼念許紹雄，呂良偉指曾合作過《富貴門》，嘆人生無常，應活在當下。

譚俊彥指自己是專業演員

同場的譚俊彥炮製湯品義賣及唱歌，問一個人唱較不受影響？他笑言是唱《麻雀樂園》的插曲，至於台慶大合唱環節被熱議，他指不介意被討論，自己不是《中年好聲音》是專業演員，但唱歌有人關注都是好事，之後亦將飛西雅圖登台。不過自己未有時間看評論，因忙於拍劇要把握時間休息。