國分太一開記招灑淚道歉 認性騷擾女工作人員 反控NTV逼供令事業盡毁

已解散STARTO組合TOKIO前成員國分太一自6月爆出「違規行為」醜聞，遭日本電視台（NTV）開除，不但被逐出人氣節目《鐵腕DASH》，更導致TOKIO解散。但早前他卻反咬NTV，指電視台沒有具體說明「哪裏違反了規範」就開除了他，因此向日本律師協會聯合會提起人權申訴。不過《週刊文春》今日（26日）就大爆國分的「違規行為」詳情，指他涉嫌性騷擾2位女工作人員，帶對方到酒店飲酒強吻，更借醉傳露下體照片。逼得國分於今午召開記者會道歉，但他席間仍不忘大爆被電視台逼供內情。

以討論節目計劃為名叫國分開會

據《文春》報道，今年6月18日NTV以討論節目計劃為由找來國分開會，現場卻安排律師問話，國分當時承認2個往例，包括與他熟悉的工作人員A女出外錄影過夜時，曾邀對方到房間飲酒，及後卻抱着對方強吻；他又坦承曾在醉後發下體照給別人；在律師追問下，又承認曾借醉觸摸工作人員B女臀部，並傳短訊騷擾她。

而國分本人亦於今午召開記者會，這是他自爆出醜聞後首度露面，身穿黑西裝、戴上眼鏡的他在律師陪同下現身。席間，他聲淚俱下地道歉，說道：「我想向被我的行為傷害到的人們表達我最誠摯的歉意，雖然現在說這些已經很晚了，但我很抱歉事情最終以這種方式解決，而不是當面解決，我真的非常抱歉。」隨後，他又向粉絲道歉：「很抱歉我花了這麼長時間來解釋這件事。」然後他亦感謝其TOKIO隊友：「我真心感謝城島和松岡，他們至今仍不時與我聯繫。」此外，他亦對妻兒感抱歉，指自己奪走了他們的日常生活。

國分指NTV未有具體解釋

期間國分又提到6月18日被NTV高層找來開會及被律師「盤問」的事情，他回憶道：「我完全不知道自己會被解僱，我當時非常震驚，記憶一片空白。不知會發生甚麼，滿腦子想的都是愧疚。」期間他試圖用手機錄音，但卻被律師發現，並以涉及隱私為由要求他刪除，只給他筆和記事本記下開會詳情。國分在律師告知下，得知自己所為確屬騷擾行為而感內疚，他說：「如果無法直接向受害者道歉，我們也在討論如何以其他方式道歉。我想傾聽他們的感受，我必須真誠地為給他們帶來的不適道歉。我之前身處高位，環境優越，卻未能與時俱進。」

國分提到由於NTV一直未有解釋具體的違規行為，他不知怎樣向其他電視台及贊助商交代：「因為無法說明細節，讓大家被逼基於不完整的資訊做出判斷。」言談間似暗指NTV累他事業盡毁，但他亦對NTV和節目組致歉，指他的行為導致突然離開節目組，造成大家不便。就國分指NTV未清楚解釋其具體的違規行為，有律師指從法律角度來看，他無權尋求答案。因為他與NTV之間是服務合約關係，電視台有權自行決定是否終止合約。