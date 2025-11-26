55歲「移英女星」身世坎坷人工受孕失敗  香港罕現身面容「起晒角」  一部位僵硬惹醫美疑雲

現年55歲、曾憑藉《你沒有好結果》和《活得比你好》等金曲紅遍樂壇的李蕙敏（Amanda），近年隨丈夫移居英國，生活低調，鮮有公開露面。然而，近日她與DJ好友余宜發於香港會面，盛裝打扮的最新容貌曝光後，卻因其巨大變化而掀起網民熱議。

李蕙敏雙頰凹陷一部位極僵硬

在最新的合照中，李蕙敏雖然悉心打扮，頭戴禮帽、身穿型格皮衣，但其面容狀態卻成為焦點。照片中的她面部異常消瘦，雙頰凹陷，顴骨和下顎線條變得極為突出，呈現出明顯的「起角」狀態。當她微笑時，蘋果肌顯得僵硬不自然，與昔日飽滿的形象大相逕庭，讓不少網民震驚，並紛紛揣測她是否進行了醫美療程。對比三年前的舊照，當時的李蕙敏面容圓潤飽滿，氣色紅潤，即使在夜間街拍，依然神采飛揚，散發著健康活力。現時李蕙敏的輪廓雖然更清晰，卻也帶來了歲月的滄桑感。

李蕙敏童年身世坎坷

李蕙敏的星途始於1989年，當時她與區海倫組成二人女子組合Echo出道，解散後單飛發展，以其獨特的唱腔和充滿控訴感的「怨女」歌曲風格，成功在樂壇奠定地位。然而，李蕙敏卻有一段坎坷童年。李蕙敏在21歲時才驚悉自己是被收養的，這個秘密讓她大受打擊。更不幸的是，她的養母性格火爆，動輒打罵，大力拉扯她的頭髮是家常便飯，讓她的童年充滿陰影。在出道後，她終於無法忍受而離家出走，與養母的關係一度冰封十年。直到後來養父因癌症離世，養母又患上腦退化症，母女關係才慢慢破冰。李蕙敏曾感慨：「我知佢唔係唔疼我，只係慣用打罵方式表達。」

李蕙敏遠嫁英國人工受孕失敗

童年的創傷，直到她遇見了現任丈夫——英籍商人Serge Micallef才得以治癒。在丈夫的愛護下，她走出了昔日的陰霾。兩人於2013年結婚，婚後渴望組織完整家庭，雖曾嘗試人工受孕但未能成功，最終決定領養小孩。現在，二人育有一名養子Michael，一家三口隨丈夫舉家移居英國，享受平淡而幸福的家庭生活。

