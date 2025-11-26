盧慧敏新MV化身地球防衛少女騷長腿 邀電影特效高手仲文執導將幻想變成畫面

盧慧敏（Amy）今年加入樂壇，辦「色」度非常高，事關至今推出4首作品名稱都與「顏色」相關，繼《Red Flag》、《白牆》和《綠熒》後，新歌《粉月》MV昨晚上架。Amy一身粉紅色「地球防衛少女」造型亮相，雖然由頭到腳包到實，但修長身型配40吋長腿勁搶眼！她好滿意自己的造型，當中有個按掣著燈的小機關，她笑言這是用來召喚太空船。

盧慧敏感謝團隊3日做好「太空衣」

拍攝期間她在小島上的彩色村屋和壁畫中穿梭，為配合後期加入效果，她對空氣做動作，表情多多好可愛，Amy感謝服裝團隊只用三日就趕起「太空衣」服裝，更參考「地球防衛少女」及根據歌曲的顔色打造，Amy更請髮型師和化妝師一齊去想這個不像現代，又不現實的得意造型。

盧慧敏有天馬行空的一面

Amy表示：「新歌《粉月》係我今年第一首開心嘅歌，之前三首歌呢都係比較有型或者思考人生，今次可以俾大家睇到我另一面，就係平時我喺屋企或者喺朋友面前會展示，一個天馬行空、不切實際嘅我。我覺得咁樣好重要，因為我哋要容許自己腦袋天馬行空，好似我嘅偶像宮崎駿先生，佢創作力好強，好多令人感動嘅作品。」她坦言私底下經常有很多奇怪想法，說：「其實每個人都有好多面，我聽得最多係話我怪怪哋、奇怪、古靈精怪，呢首歌帶出我不同嘅一面，希望大家都鍾意！」

Amy稱MV有大量後期

MV故事中，Amy由宅女變成地球防衛少女，加入大量有趣又天馬行空的電腦畫面，她更特別邀請電影《觸電》後期視覺效果的高手「仲文」擔任導演：「今次MV班底都好勁，因為個idea係天馬行空，好多非現實嘅嘢，我覺得需要做好多後期，同埋Animation，所以我就諗到仲文。仲文係我最近拍嘅電影《觸電》後期製作，佢可以將諗到嘅嘢變成畫面，呈現比觀眾睇，帶嚟呢個現實世界！」