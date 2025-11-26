「國民爺爺」李順載葬日於明日舉行 頒發榮譽勳章總統李在明公開悼念 柳演錫發表長感受良師改變人生

91歲韓國「國民爺爺」李順載昨日（25日）凌晨離世，除了演藝界中人大感悲痛之外，昨日韓國總統李在明亦公開悼念這位曾短暫從政的政壇前輩。昨日文化體育觀光部長崔輝永亦親臨首爾峨山醫療中心的李順載靈堂，代表政府向他頒發榮譽勳章。崔部長更在社交平台發文致哀道：「（李順載）老師自1956年出道以來，在舞台和銀幕上活躍了70多年，是韓國表演藝術的活歷史，也是深受各代人喜愛的國民演員。您展現給我們的演技、人生態度和責任感，將長久地成為韓國文化藝術的璀璨明珠。我們都深深地感激您，我們會想念您。」

告別式由鄭普碩主持

而韓國廣播大眾藝術協會今日（26日）亦公布了李順載的後事安排。告別式將於明日（27日）凌晨5點30分在首爾峨山醫療中心1樓的殯儀館舉行，並由曾與李順載合演《穿透屋頂的High Kick》的後輩演員鄭普碩主持，金永哲和河智苑將致悼詞。其葬禮則於明日上午6點20分舉行，安葬地點為京畿道利川市伊甸園公墓。

大批藝人晒合照致哀

另外，今日亦有大批藝人為李順載的離世而致哀。曾在《穿透屋頂的High Kick》扮演其孫兒的丁一宇、與他合演舞台劇《我和亨利爺爺》的少女時代成員俞利（Yuri）、去年與他合演舞台劇《等待果陀》的SHINee成員珉豪、近日官非纏身的黃正音都有發文悼念。

其中柳演錫更發表長文及上載圖輯悼念這位改變其人生的良師，原來李順載在世宗大學任教授時，柳演錫就是他的其中一名學生，柳演錫形容他是真正偉大的人和真正的老師，柳演錫寫道：「我之所以能捱過十年默默無聞的日子，全靠老師的一句話：『如果你真的熱愛你所做的事，就必須學會默默地堅持至少十年。』每次見到他，無論是在學校還是在片場，他對表演矢志不渝的熱情和執着都深深打動了我。這激勵着我去學習和反思。」