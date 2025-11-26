Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

結他演奏家劉卓威爆衛蘭怕被人笑肥 揭與劉德華許冠傑趣聞丨獨家

影視圈
更新時間：15:15 2025-11-26 HKT
發佈時間：15:15 2025-11-26 HKT

41歲結他演奏家劉卓威（Jacky）將於本周六及日（29日至30日）在他母校舉行《逆境前行結他音樂會》。Jacky曾與劉德華、衛蘭、許冠傑等藝人結緣，留下眾多編曲、教學和偶遇的趣事。採訪 : 方騫平

劉卓威的人生充滿戲劇性，畢業後雖然投身古典音樂，但卻與多位流行歌手有交流，其中與劉德華、衛蘭和許冠傑的趣事尤為難忘。原來第一個賞識Jacky的是華仔，當時他為歌曲《一晚長大》編曲，Jacky回憶道：「華仔對我好好，原先劉天王打算親臨我間結他學校開會，點知佢隊team過嚟勘察過，回覆話『華仔上唔到嚟』，因為要喺對面馬路停車唔太方便。」

自責是「肥胖兇手」

提到與老友衛蘭的互動，Jacky說：「兩姊妹都係跟我學結他，加上我同衛蘭曾係鄰居，會一齊跑步做gym減肥。」他坦言衛蘭介意被人說肥：「其實佢經已好努力。」而Jacky自責是「肥胖兇手」：「我好鍾意食嘢，返屋企會買埋嘢畀佢食，佢次次話『唔食』，但過一陣就會食晒。」

最令Jacky懊悔的是與許冠傑20年前的偶遇，當時他陪「Sam女郎」陳楚喬（Carolyn）買結他時竟遇見偶像許冠傑。Jacky描述：「22歲𡃁仔嘅我仲好有膽，又驚被指攀附名人，試咗半小時結他都唔敢同阿Sam打招呼。」後來許冠傑主動打開話題，對Carolyn說：「你朋友手結他都好勁喎！」但Jacky竟驚到擰轉面冇回應，之後再冇交流！他歎道：「呢個成為我一世最後悔嘅故事，可能佢以為我唔睬佢就嬲咗我，至今再冇機會撞返阿Sam，每當彈奏阿Sam嘅歌都會憶起呢個小故事。」

從癌症逆境到音樂前行

患有過度活躍症（ADHD）的他17歲學結他，3年後考進演藝學院，入學後跳讀二年級。Jacky曾出3張結他音樂唱片，專注純音樂演奏，坦言在市場上顯得另類，靠內地巡演和經營結他學校維持生計。然而，人生逆境在7年前來襲。Jacky回憶：「當時正值正日生日，竟確診鼻咽癌第3.5期，做咗35次電療及9次化療。」不幸復發3次，去年更發現癌細胞擴散到肋骨，原先需接受大型手術，但奇蹟出現，醫生開刀後肋骨不見癌細胞，只需刮走少少組織：「其後張崇德及劉美娟兩公婆話每晚有禱告，所以我改編《上帝聽禱告》不停演奏，每次病發都係死裏逃生，𠵱家內心好平安，當自己已康復。」這場經歷讓他更珍惜音樂，今次音樂會盼徐小鳳來捧場。Jacky說：「2016年幾乎同徐小鳳合作，大家練得好辛苦，可惜檔期問題無緣演出，但今次佢有打電話嚟同我打氣。」

